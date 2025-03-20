黃仁勳談中國市場：中國在AI研究方面將會做出巨大貢獻

輝達執行長黃仁勳18日在GTC大會發表專題演講。（美聯社）

輝達 （NVIDIA，陸稱英偉達）執行長黃仁勳 19日在美國加州聖荷西舉辦的的GTC大會期間開記者會，談及輝達在中國市場發展AI 的情況，他表示，公司有基本義務遵守法律，盡力去競爭和服務客戶。他也提到全球50%的AI研究人員來自中國，中國自然在AI研究方面將會做出巨大貢獻。

據中媒「21世紀經濟報道」，黃仁勳在採訪中表示，「我們有基本的義務，讓企業遵守法律，盡力去競爭和服務客戶，這對於每家企業而言都是基本，我們也不例外。世界本身就很複雜，而一些因素並不是公司層面能考慮的，我們唯一需要做的，就是始終確保遵守法律，並盡最大努力服務各個市場的客戶。」

黃仁勳另分享觀察，全球50%的AI研究人員來自中國，是迄今為止最大單一群體，沒有接近的第2名。因此，中國很自然地在AI研究方面將會做出巨大貢獻。事實上，美國的每一家AI實驗室無一例外都有許多優秀的中國研究人員。

輝達在中國已經超過25年，目前在中國已有近4000名員工，在深圳、北京和上海等地都有設立分公司。黃仁勳此前曾提到，輝達在中國的研發工作不止步於基礎技術，而是與當地開發者和初創企業緊密合作，推動本地科技產業的創新與發展。在中國擁有超過150萬名CUDA開發者，與3000多家初創公司合作。