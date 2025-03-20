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北京打企業牌有用？ 百事CEO赴中承諾加大投資

中國新聞組／北京20日電
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中國商務部副部長王受文18日在北京會見美國百事公司董事長兼首席執行官龍嘉德。(取材自中國商務部網站)
中國商務部副部長王受文18日在北京會見美國百事公司董事長兼首席執行官龍嘉德。(取材自中國商務部網站)

美中關稅戰火熱之際，中國連日打「企業牌」，拉攏歐美大型外企。23日將舉辦的中國發展高層論壇，也傳出習近平將與至少20位頂級外企CEO會面的消息。中國商務部副部長王受文18日在北京會見美國百事公司董事長兼執行長龍嘉德（Ramon Laguarta），百事並承諾加大在中投資。

中通社報導，王受文表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，穩定、健康、可持續的中美經貿關係符合兩國根本利益，也將惠及全球企業。今年的政府工作報告提出2025年經濟增長5%的目標，中方對實現這一目標充滿信心。中方出台了一系列擴內需、促消費的政策措施，這將為包括百事在內的外資企業帶來更多機遇。王受文還就美單邊對華加徵關稅等問題闡明中方立場。

龍嘉德表示，受益於中方促消費政策，百事在華食品和飲料業務快速增長，將加大在華投入、深耕中國市場。百事作為美工商界的一員，願為美中關係健康穩定發展發揮建設性作用。

中國「2025年穩外資行動方案」日前對外發布，其中提出，加大外資企業中國境內再投資支持力度，擴大鼓勵外商投資產業範圍，取消外商投資性公司使用中國境內貸款限制，鼓勵跨國公司投資設立投資性公司，便利外國投資者在華實施併購投資，加大重點領域引資力度等。

據路透報導，數十名外國商界領袖將於本周末前往北京參加發展年度會議，其中一些人預計會與中國國家主席習近平會面。在美對華投資審查日益嚴格之下，今年出席峰會的美企領導人減少，與會的歐洲企業首席執行官的比例增加。

空客集團執行長傅立（Guillaume Faury）17日已抵達中國，一下飛機就直奔商務部，與商務部部長王文濤會見，王文濤希望空客「抓住機遇」，加大對中國的投資。

商務部 習近平 關稅

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