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干邑白蘭地出口中國大跌6成 法外長月底訪華想補救

中國新聞組／北京20日電
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產自法國的馬爹利干邑白蘭地在杭州銷售。 (取材自觀察者網/視覺中國圖）
產自法國的馬爹利干邑白蘭地在杭州銷售。 (取材自觀察者網/視覺中國圖）

由於歐盟對中國電動汽車加徵關稅的行為引發貿易爭端，過去四個月裡法國干邑白蘭地對華出口下降了60%。為緩解貿易緊張局勢，法國外交部長巴霍計畫3月底訪問中國。

觀察者網引述法國費加羅報報導，法國干邑白蘭地行業遊說團體BNIC負責人弗洛朗·莫里永（Florent Morillon）表示，中國和美國是法國干邑白蘭地最重要的兩個市場，占到總銷售額的70%。但中國和歐盟之間的貿易爭端，以及美國對歐盟的關稅威脅，已使法國的干邑白蘭地行業陷入嚴重危機。

莫里永指出，在4月5日的反傾銷調查期限過後，中方去年10月起對歐盟進口白蘭地實施的臨時反傾銷措施可能轉為最終措施，因此「未來十幾天將是決定性的」。他呼籲巴霍在訪華期間採取行動，勸說中方將反傾銷調查期限再延長三個月。

BNIC透露，在過去四個月裡，法國干邑白蘭地對中國的出口下降了60%。BNIC副總裁克里斯托夫·貝拉爾（Christophe Veral）表示：「我們的聲音需要得到聆聽，不然這個行業將走向滅亡，7萬多人將失業。形勢非常嚴峻，這是一場災難，裁員計劃已經開始。」

此外，美國總統川普上周威脅要對歐盟酒類產品徵收200%關稅，這也引發法國酒類行業的擔憂。莫里永稱，200%關稅意味著，他們將無法在美國銷售干邑白蘭地。他呼籲歐盟將美國酒類產品從報復性關稅的清單中移除，避免川普加徵關稅。

歐盟 關稅 川普

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