中國即日起提供簽發臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

中國國家移民管理局20日於官網公告，為有需求的港澳台居民簽發來往內地（大陸）臨時通行證，並提供來往內地（大陸）通行證與居住證「雙證關聯」核驗服務。（圖／取自大陸國家移民管理局）

中國大陸國家移民 管理局20日於官網公告，「從2025年3月20日起，為有需求的港澳台居民簽發來往內地（大陸）臨時通行證，並提供來往內地（大陸）通行證與居住證「雙證關聯」核驗服務。」

公告稱，隨著港澳與內地、台灣與大陸間交流往來日益密切，愈來愈多的港澳台居民到大陸商貿、旅遊、學習、工作和生活，在使用通行證和居住證享受生活發展便利的同時，因通行證遺失損毀或忘記攜帶存在「出行難」問題。

公告指出，港澳台居民在大陸乘坐飛機、火車時，如證件遺失損毀或忘記攜帶，需從機場、車站前往當地公安機關出入境管理機構開具紙質證明，來回折返耗時影響行程。此外，部分港澳台居民同時持有通行證和居住證，其持用任一證件辦理金融、互聯網等業務後，再持另一證件時有關部門難以核驗兩證的關聯關係，帶來生活辦事不便。

2項便利措施的具體內容為，一是港澳台居民因遺失損毀或忘記攜帶通行證，需緊急乘坐飛機、火車在大陸城市間出行的，可通過手機登錄大陸出入境管理局政務服務平台，即時申辦有效期為7天的電子臨時通行證，供民航、鐵路等單位查驗，避免耽誤正常出行。

二是港澳台居民因辦理個人事務有通行證與居住證關聯需求的，可在該局政務服務平台提交關聯查詢申請，或向大陸任一縣級以上公安機關出入境管理機構申請開具紙質關聯查詢結果，用以向有關部門和企業證明本人通行證與居住證的關聯關係。為港澳台居民提供辦證辦事服務的各行業主管部門及企業可申請對接該局出入境證件身份認證平台，根據港澳台居民需求，通過系統對接自動核驗雙證的關聯情況。

大陸出入境管理局相關負責人表示，該局成立以來，始終聚焦港澳台居民所需所盼，積極解決其關心關切的實事難事，持續創新出入境管理服務，會同公安部、人民銀行、國鐵集團等20餘個部門及企業，持續推進出入境證件便利化應用工作，為港澳台居民在交通、金融、電信等10大領域，提供40多類辦證辦事便利，目前已免費提供即時核驗服務逾1億人次。

該負責人並稱，該局將聚焦港澳台居民新期盼新需求，持續強化出入境政策供給，充分釋放出入境政策紅利，努力為港澳台居民在大陸生活發展提供同等普惠便捷、智能精準的便利服務，積極服務港澳更好融入國家發展大局，促進兩岸融合發展。