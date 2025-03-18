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2024國際專利申請量 「華為申請6600件」全球第1 三星第2

記者林宸誼／即時報導
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2024年PCT國際專利申請量排名，華為達到全球第1。（路透）
2024年PCT國際專利申請量排名，華為達到全球第1。（路透）

世界智慧財產權組織（WIPO）公布2024年度「專利合作條約」（PCT）國際專利申請排名。企業方面，中國科技巨頭華為以6600件的申請量排名全球第1，寧德時代則位居第5名。

快科技報導，中國科技型企業在全球PCT申請中已占重要地位，排名前50的申請者中，來自中國的實體共占據15個席位，這些企業的PCT申請總量達到了21730件，占中國全年總申請量的31%。

其中，華為以6600件的申請量排名全球第1，位居第2到第5名的三星、高通、LG、寧德時代，分別為4640件、3848件、2083件和1993件。

京東方以1959件PCT專利申請量位列全球第6，連續9年進入全球PCT專利申請前10。京東方表示，每年將營收的7%左右投入研發，尤其將營收的1.5%用於基礎與前沿技術研究，推出的產品全球首發率超過40%。

在排名前50的申請者中，三星申請量增長最快，2024年已公布申請增長716件，蘋果則增加441件、高通增加438件、谷歌增加335件、小米增加286件，也有較大增幅。

其中，以類別來看，數位通信27605件、電腦技術2600件、電能技術22760件，仍是PCT國際專利申請量最集中的領域。

以國別來看，數據顯示，2024年PCT申請總量達273900件，比2023年增0.5%，中國仍然是最大的來源國，提交70160件申請。緊跟在後的是美國，提交量為54087件，日本則以48397件位列第3，南韓和德國分別以23851和16721件的申請數量排在第4和第5。

在中國重回增長的同時，美國、日本和德國申請量分別下降了2.8%、1.2%和1.3%。這是美國連續第3年下降，德國和日本連續第2年下降，相比之下，南韓增長了7.1%，連續27年實現增長。

自1978年世界智慧財產權「專利合作條約」（PCT）運行以來，美國一直蟬聯榜首，2019年，中國首次超越美國，成為全球最大專利申請來源國。

德國 日本 華為

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