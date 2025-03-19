北京出手了 長和賣巴拿馬港口資產 彭博：高層下令調查

媒體報導，北京下令調查李嘉誠出售港口是否危及國安或反壟斷；圖為一艘船舶行駛經過長江和記位於巴拿馬運河的巴爾博亞港口外。(路透)

香港 首富李嘉誠旗下的長江和記集團計畫出售巴拿馬運河 港口資產給美資集團，招致親北京港媒連日發文砲轟，彭博報導，北京政府已出手調查相關交易是否危及國安或違反壟斷規定，但尚不清楚中國會採取什麼措施阻止交易。環球時報前總編輯、資深媒體人胡錫進則發長文指出「如果長江和記認為中國方面不會干預它對43個港口的賣出，未免太天真了」。

長和3月初宣布以228億美元向貝萊德等美資財團出售中國、香港以外的全球港口業務，涉及23個國家營運的43個港口權益，也包括巴拿馬港口90%權益。

彭博引述知情人士報導，中國國家市場監管總局等多家機構已接到國家高層領導人指示，研究長和的交易是否存在潛在的安全漏洞或反壟斷違規行為。

由於長和出售的港口均位於中國和香港以外，尚不清楚中國會採取什麼措施來阻止這筆交易。知情人士並稱，北京對此交易的審查，不一定意味著後續會採取行動，只稱這種規模的交易本來就會引起國家監管機構的關注。

對此，外交部發言人毛寧表示，中方堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌、侵犯損害他國正當權益的行為。

長和「賣港」交易引起半官媒的大公報連發三篇評論痛批李嘉誠，新加坡 聯合早報刊發署名文章，稱此舉是「在商言商」的合理選擇，但觀察者網專欄卻有不同觀點反駁。

評論指出，在全球化博弈與國家利益交織的當下，超大型企業、財團的行為是否還能簡單以「商業邏輯」一筆帶過？尤其是當美國公然將商業交易上升為國家行為時，所謂「君子不立危牆之下」的套現邏輯，不僅顯得短視，更在民族大義面前站不住腳。

評論以TikTok、華為為例，稱美國以「國家安全」為由，強迫其捲入大國博弈。李嘉誠的「私企」長期依賴壟斷性質的業務起家，無論是香港的地產、電力，還是海外的港口、電信，其成功都離不開特區政府的配套支持。

長和集團收購的港口資產，本身就具有戰略屬性，涉及全球物流命脈，與巴拿馬運河兩端的關鍵節點掛鉤。當美國透過貝萊德財團試圖接手這些港口時，這已不是簡單的買賣，而是美國國家力量對關鍵基礎設施的侵吞。

環球時報前總編輯胡錫進18日發文稱長和「太軟了」，在未做任何抵制的情況下，就順著美方的要求與貝萊德旗下的投資集團簽署賣掉幾乎所有境外港口的協議。如果貪圖228億美元的「好價錢」，故意接誘餌，屬於見利忘義。