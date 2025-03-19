美國之音、自由亞洲電台恐關閉 中官媒歡呼 自由派憂心

針對川普 政府強制美國之音（VOA）、自由亞洲電台（RFA）等媒體的新聞從業人員停職休假，恐有關閉之虞，自由派及異議人士紛紛表達不解、不捨與反對，但中國官媒、親官方人士及網紅大V則是一片幸災樂禍之聲。海內外記者和媒體人則紛紛警告，這將嚴重影響真實訊息的傳播，呼籲美國政府和國會重新資助這些重要機構。

綜合澎湃新聞等媒體報導，中國外交部發言人毛寧18日在例行記者會上暗指，「美國一些媒體」在涉中報導的問題上「劣跡斑斑」。

官媒環球時報發表評論聲稱，美國之音是冷戰時期意識形態對抗的「輿論打手」，被公認是華盛頓精心包裝的「實施和平演變輿論機器」，與自由亞洲等電台相同，都為了滿足美國意識形態需求而對他國大肆攻擊。而該台員工被停職，印證了「這條涉及中國的謊言認知戰產業鏈」，沒有金主輸血難以為繼。

此外，環時前總編輯胡錫進發文表示「大快人心」；上海日報專欄作者、來自紐西蘭的Youtuber安柏然在社群媒體X上稱，這是好消息，因為RFA是美國最陰險的反華宣傳機構；觀察者網也發布多篇文章，指責自由亞洲電台等媒體是美國對外宣傳的喉舌。

另一方面，中國知名獨立記者高瑜發信表示，她聽到VOA和RFA要被關閉的消息極為震驚，這是中國眾多聽眾感到十分不理解的事情，他們冒著危險翻牆收聽美國為二戰和中國「六四 」屠殺設立的這兩家電台，就是為了收聽真實的聲音。

高瑜強調，倘若關閉這兩家電台，這是「讓中國人民痛，讓中共 政權快」的事情。「不是讓美國更加偉大，而是讓中共政權更加偉大」，希望川普能保留這兩家有光輝歷史的電台，讓他們「創造出更加偉大的歷史」。