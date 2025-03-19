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英能源大臣隔8年訪中 雙方簽署清潔能源合作

記者謝守真╱綜合報導
中國國務院副總理丁薛祥(右)17日在北京會見英國能源大臣米勒班時，呼籲中英共同應對全球性挑戰。(新華社)
中國國務院副總理丁薛祥(右)17日在北京會見英國能源大臣米勒班時，呼籲中英共同應對全球性挑戰。(新華社)

英國能源大臣米勒班（Ed Miliband）近日赴中國訪問，米勒班也是自2017年來首位訪中的英國能源大臣。米勒班17日在北京與中國國務院副總理丁薛祥會晤，並與中方簽署「中英清潔能源合作夥伴關係諒解備忘錄」。另外，英媒透露，米勒班在北京宣布啟動新一輪中英年度氣候對話，首次峰會將於今年稍晚在倫敦舉行。

新華社報導，丁薛祥表示，發展穩定互惠的中英關係符合兩國人民利益，有利於促進世界經濟發展，共同應對全球性挑戰。去年中國國家主席習近平和英國首相施凱爾（Keir Stamer）先後舉行通話和會見，為兩國關係發展指明方向。中方願同英方一道深化金融服務、貿易投資、綠色低碳等領域合作，攜手應對氣候變化，造福兩國和世界人民。

米勒班則表示，英國本屆政府真誠希望加強對華接觸，致力於發展長期、建設性的雙邊關係，願同中方加強能源安全、應對氣變等合作。

此外，中國國家能源局長王宏志17日也與米勒班在北京共同主持召開第八次中英能源對話，共同簽署「中英清潔能源合作夥伴關係諒解備忘錄」，明確將電力市場改革及電網、電池儲能、海上風電、碳捕集、利用與封闊能源（CCUS）、清潔低碳與可再生氫等作為重點合作領域，展現兩國致力於深化能源務實合作的堅定決心和廣闊前景。

英國衛報報導，米勒班在北京宣布啟動新一輪中英年度氣候對話，首次峰會將於今年稍晚在倫敦舉行。他並透露，中國生態環境部部長黃潤秋預計將出席會議。

米利班德表示，這次對話「是一個重要的開端」。他說，新的年度峰會代表了「堅定參與的戰略」。此一對話將使雙方官員就能源市場改革、碳捕獲和儲存、國內氣候目標以及其他與清潔能源轉型相關的問題能彼此分享經驗。這將是首次舉行國務大臣級別的定期對話。

米勒班此前強調，「世界已經遠遠偏離了我們所需要的軌道」。他在擔任國務大臣的前8個月裡，先後到巴西、印度和中國訪問，這表明英國盼與中國和其他發展中國家一起，打造一條有利於氣候行動的全球新軸心，以對抗美國總統川普正在當地發動對環保規範的全面改革。

國務院 施凱爾 印度

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