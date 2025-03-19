中連40天停買美液化天然氣 彭博：或使全球買賣家「脫鉤」

為反制美國加徵關稅，美媒報導，中國已連續40天未向美國進口液化天然氣(LNG)。(路透)

美中關稅 角力戰持續擴大，由於中國對美國液化天然氣 運輸徵收15%的關稅，中國已經40天沒有從美國進口液化天然氣（LNG），這是近2年來最長的一次中斷期。許多貿易商已將貨船轉移到其他地方，中國的天然氣買家也轉向，尋求從亞太或中東採購供應，澳企則取得中國華潤燃氣的液化天然氣為期15年大單。

根據彭博彙編的船舶跟蹤數據，這是自2023年6月以來持續最長的一次間隔。根據分析公司Kpler的船舶跟蹤數據，目前也沒有任何美國LNG運往中國途中。

報導稱，川普 政府挑起的貿易戰，可能使世界上最大的液化天然氣買賣雙方脫鉤。2月10日起，北京對美國液化天然氣貨物徵收15%的關稅，以報復美國對中國中國出口的加增關稅。有貿易商透露，面對逐漸加劇的關稅壓力，與美國項目簽訂長期合約的中國天然氣買家，正把這些天然氣轉售至歐洲。同時，中國企業對與美國方面簽署新的合作協議保持謹慎態度，轉而尋求從亞太地區或中東地區採購天然氣。

值得注意的是，中國燃氣營運商華潤燃氣國際與澳洲伍德賽德能源集團（Woodside Energy Group Ltd）簽署為期15年的液化天然氣採購協議，從2027年開始供應。這是近年來中澳企業首次簽署長期供應協議，顯示雙方貿易關係在經歷谷底後逐步改善。

此外，為加強能源安全，中國也在境內生產更多天然氣，這將有助於降低進口增長，產出穩步上升，2025年的前2個月同比增長3.7%。同時，從煤炭到可再生能源，再到從俄羅斯通過陸路管道輸送的天然氣，中國尋求更便宜的替代品，削弱對海運天然氣的需求。

川普首任總統任期內的最後一次貿易戰，使美國對中國的液化天然氣銷售停止，自2020年恢復以來，中國對美國天然氣的進口量急劇上升，平均每月超過40萬噸。

美國國務卿魯比歐在今年1月曾表示，液化天然氣應成為新一輪貿易談判的籌碼，但中國並不買帳。這對於試圖獲得合約、啟動新項目的美國液化天然氣開發商來說，形勢並不樂觀。