中日韓外長會 或談三國領導人峰會

中國外交部18日宣布，外長王毅 將於22日出席在東京舉行的第11次中日韓外長會，訪日期間，將與日本 外相岩屋毅共同主持第六次中日經濟高層對話，加強兩國宏觀政策協調。

日韓媒體則報導，中日韓三方或藉此次會議，就計畫年底前在日本舉行三國領導人峰會交換意見。

針對中日韓外長會，中國外交部發言人毛寧18日表示，中方將和日方和韓方，就推進中日韓合作及共同關心的地區和國際問題交換意見。在日本期間，王毅還將會見日本有關政要和日本友好團體負責人。

這將是中日韓三國外長繼2023年11月後再次舉行會議。南韓 外交部18日表示，南韓外交部長趙兌烈將與岩屋毅、王毅舉行會談，討論自去年5月中日韓領導人峰會以來的三國合作，就地區和國際局勢等議題交換意見。趙兌烈也將分別與岩屋毅和王毅舉行雙邊會談。

韓聯社報導，中日韓三方或就年內在日本舉行三國領導人會議事宜交換意見；日本NHK也報導，三國外長將在這次會議上，敲定在今年底前舉行三國領導人峰會。

NHK報導，日方也希望解決一些懸而未決的雙邊問題，如中國暫停進口日本水產品的措施。