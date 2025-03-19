習近平考察貴州：堅決破除地方保護、內卷式競爭

中國國家主席習近平17日至18日在貴州省考察，先後到黔東南苗族侗族自治州、貴陽市等地調研。(新華社)

近期，中國企業掀起一股反內卷、反加班潮。中國國家主席習近平 17日至18日在貴州省考察時指出，一個地方的發展活力同營商環境密切相關，貴州要積極融入全國統一大市場建設，堅決破除地方保護、市場分割、「內卷式」競爭，為全社會創業創新營造穩定公平透明、可預期的環境。

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習近平此行先後到黔東南苗族侗族自治州、貴陽市等地調研，這是他在全國兩會 於上周落幕後，首次赴外地視察。也是其自2012年18大擔任總書記以來第3次考察貴州。隨行的有中央政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇、副總理何立峰、國家發改委員主任鄭柵潔、貴州省委書記徐麟等人。

據央視新聞報導，習近平18日指出，高質量發展是中國式現代化的必然要求。貴州要下定決心、勇於探索，堅持以實體經濟為根基，強化創新驅動，統籌新舊動能轉換，加速傳統產業轉型升級，積極發展戰略性新興產業，做強做優數字經濟、新能源等產業。

習近平還強調，貴州要積極融入全國統一大市場建設，堅決破除地方保護、市場分割、「內卷式」競爭為全社會創業創新營造穩定公平透明、可預期的環境。優化營商環境要一手抓改革，打通制約高質量發展的堵點卡點。開放也是重要的營商環境。貴州要用好西陸海新通道建設機遇，積極對接粵港澳大灣區 、成渝地區雙城經濟圈建設，主動融入陸海內外聯動、東西雙向互濟的全面開放格局。

另外，中國汽車工業協會18日也發布倡議書，倡議行業企業停止對外發布銷量周榜，禁止製造惡性競爭，加劇行業「內卷」。

中汽協向中國汽車行業企業提出兩大點倡議，一是規範數據發布，維護行業公信力。倡議企業停止對外發布銷量周榜，避免碎片化信息引發片面解讀，減少誤導性輿情對市場的干擾。倡導企業以符合汽車行業運行規律的數據（如月度、季度、年度）為周期發布本企業經營數據，共同保障行業健康平穩運行。