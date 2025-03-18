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誰能與習近平會面？外企CEO名單曝光 美企缺席引關注

中國新聞組／北京18日電
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全球頂級公司CEO擬與習近平舉行會晤。圖為去年3月27日，習近平在北京會見美國工商界代表。(新華社)
全球頂級公司CEO擬與習近平舉行會晤。圖為去年3月27日，習近平在北京會見美國工商界代表。(新華社)

在地緣政治緊張局勢加劇之際，北京正拚命吸引外國投資。近日傳出習近平將在23日舉行的中國發展高層論壇，與至少20位頂級外企CEO會面，現在名單疑曝光，據路透看到的臨時日程，包括聯邦快遞西門子、寶馬、奔馳、高通…等巨企領袖都將與會。在美對華投資審查日益嚴格之下，今年出席峰會的美企領導人減少，與會的歐洲企業首席執行官的比例增加。

據官方數據，今年1月份中國吸收外資975.9億元（約13.4億美元），同比下降13.4%。

法廣網引述路透報導，根據初步日程安排和三位知情人士透露，數十名外國商界領袖將於本周末前往北京參加發展年度會議，其中一些人預計會與中國國家主席習近平會面。

根據路透看到的一份臨時日程，與會者將包括聯邦快遞、西門子、汽車製造商寶馬和梅賽德斯-奔馳、半導體製造商高通、阿斯利康、雀巢、沙特阿美、城堡對沖基金、力拓、德意志銀行、麥肯錫、雅詩蘭黛、渣打銀行和畢馬威的首席執行官。

半導體巨頭美光和超威半導體公司的負責人雖然去年曾參加過此會議，但並未出現在暫定的計畫名單上。谷歌、因美納、PVH、沃爾瑪等受到中國當局調查或監視的美國公司也沒有出現在臨時名單上。

根據臨時計畫，採礦、製藥和建築行業的幾家大公司的高管也將出席會議，但消息人士稱，可能會在最後一刻發生變化。今年，歐洲商界領袖的代表性將比往年更加突出。對此，奔馳發言人證實，其首席執行官康林松（Ola Källenius）將出席此次論壇。

報導指出，議程草案中知名的中國企業家包括宇樹科技首席執行官王興興和社交媒體小紅書的聯合創始人兼總裁瞿芳。瞿芳去年曾參加習近平與大型科企高層的座談會，而王興興則是在日前的民企座談會上坐C位。

路透稱，根據他們看到的臨時日程，香港財政司司長陳茂波以及國際貨幣基金組織和世界銀行的高級官員也將出席中國發展高層年度論壇。

習近平 聯邦快遞 西門子

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