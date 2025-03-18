霸王茶姬APP出現「九段線」 越南掀抵制潮、成功逼下架

中國知名茶飲品牌霸王茶姬（CHAGEE）因其APP中的地圖，出現宣示南海主權的「九段線」，激起越南網友的強烈反對，並在社交媒體上掀起了一場抵制風波。（取材自霸王茶姬APP）

中國知名茶飲品牌霸王茶姬（CHAGEE）因其APP中的地圖，出現宣示南海主權的「九段線」，激起越南 網友強烈反對，並在社交媒體上掀起一場抵制風波，其後霸王茶姬的手機應用程式APP在越南的谷歌 和蘋果應用程式商店下架。

霸王茶姬7日在其越南FB專頁上邀請越南網友下載其手機應用程式，鼓勵參加胡志明市首店開幕活動並免費兌換飲料。然而，該應用程式中的地圖被發現出現南海九段線，引起了越南網友的強烈不滿。

據越南媒體報導，在3月14日晚間，越南網友發現該應用程式的登入畫面中顯示九段線地圖，隨即引發大規模的批評和抵制活動。數萬名越南網友湧入霸王茶姬的FB專頁，對帖文按下憤怒表情，並留言要求刪除「不當地圖」。

在越南網友的強烈抗議下，霸王茶姬的手機應用程式已在越南的谷歌和蘋果應用程式商店下架，但其他地區版本的應用程式仍能下載。

霸王茶姬的越南首店位於胡志明市，目前門市還在裝潢中，具體開幕時間未公布。