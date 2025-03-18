新聞評論／北京當局兩手抓 國企全面下水高科技領域

中共 中央機關刊「求是」雜誌最新一期，頭題文章是署名習近平 談「兩個毫不動搖」。過去兩天來，中國主要官媒和網紅經濟學家，紛紛以此為由頭解讀為民營經濟的受到重視，甚至預言有相應的大動作。這種響應不能說是誤讀，至少是屬漏讀，因為配合文章的實質動作，是國資國企有了「做優做大」的實質安排，還開會首度定下今年是其「決戰決勝」之年。

所謂「兩個毫不動搖」，即「毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」，這是在中共十六大政治報告中正式提出，其後定為中共大方針之一，還有說那是一項「根本遵循」。但客觀上看，中共每每提到「兩個毫不動搖」，都是在強調非公有制經濟主要是民營經濟。

今次中共中央黨刊《求是》雜誌，以「兩個毫不動搖」為頭題，不是習近平的最新文章和講話稿，而是把習近平2013年11月始，自2025年2月止，有關「兩個毫不動搖」的講話節錄出一共15條刊出。這期雜誌還配了多篇文章以示響應，其中中共國家發改委黨組的文章來作總論，民營經濟部分由中共全國工商聯黨組署名發文，國有企業部分是由中共國務院 國資委黨委署名發文。

以這一特別的安排來看，今次中共黨刊發出「兩個毫不動搖」的再號召，不單單突出民營經濟，甚至有可能在糾正中共黨內和民間，對這段時間民營經濟的過度熱切。或退一步說，是一種「兩手都要抓，兩手都要硬」的取態。

進一步拆解中國國資委的文章，以及了解國資委最新會議的安排，會有另一種印象，那不是說對自家長子有進一步的偏愛，而是有新要求、新期盼。先看這期中共黨刊文章，除了再度強調國有資本和國有企業是公有制經濟的重要載體和實現形式，在中國式現代化進程中發揮著重要作用，主要在不同側面解析中國國資國企「做優做大」的理論基礎、實踐意義、具體內涵、主要要求等等，這與去年以來強調國資國企改革，是有所不同。

有北京的國企專家，解讀說「以高質量黨建引領保障高質量發展」，是今年國資國企的新要求，但如果回顧中共二十大以來就要求方方面面都要強化中共黨的領導而言，那就不算新說法。真正算得上新的，應當是「聚焦科技屬性、技術價值、新興領域」，「深入推進原創技術策源地建設，努力突破和掌握更多源頭底層技術，強化行業共性技術供給」，「大力布局戰略性新興產業和未來產業，不斷提升產業體系現代化水平」等新思路。

更進一步看，是看中國國務院國資委14日召開的一個「專題推進會」，所謂專題，應是在明確中國國資國企今年全年改革攻堅方向與實施路徑上，而這次會議的重點在時間背景上，即以第十四個五年規劃今年收官、及第十五個五年規劃的起草為重要的時間背景，提出今年是「國有企業改革深化提升行動的決戰決勝之年」的口號。外間對政治口號不那麼關心，但中共內部或中共國企，是在一個大口號下去排定時間表、路線圖、大目標的。

換句話說，在外間以為很八股的政治術語下，中國的國資國企今年將有一系列重要轉向，以及有新的目標。特別是將轉戰新產業與未來產業布局，也即所謂「三個集中」，將向重要行業、關鍵領域、優勢企業集中。更具體去說，一批中國國資國企今年要全面下水高科技領域，中國移動成立「九天」人工智能研究院，推動通感算一體技術試點；河南省要重組成立中國金剛石集團，打造超硬材料產業鏈「鏈主」等等，未來一年中，故事多了。