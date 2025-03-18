6部門挺振消費方案 ：部署7大行動 擴內需穩股樓

「提振消費專項行動方案」強調依法保障勞動者休息休假權益。圖為遊客在貴州安順遊玩。(新華社)

官方日前公布「提振消費專項行動方案」，17日國新辦新聞發布會上，國家發改委等六部門重磅發聲介紹提振消費情況，闡述擴大內需方針。「方案還首次強調穩股市穩樓市，並提出相應舉措，努力讓老百姓的消費底氣更足。」國家發改委副主任李春臨介紹方案部署具體實施的七大行動表示，方案針對需求側特別是居民增收減負，提出育兒補貼等政策，相關配套政策將陸續出台；針對「加班文化盛行」，明確不得違法延長勞動者工作時間，保障休息休假權益。

大公報報導，李春臨17日介紹，方案部署具體實施七大行動，提出30條政策舉措，在「服務消費提質惠民行動」中提出發展入境消費。

據報導，這七大行動包括需求端的城鄉居民增收促進行動、消費能力保障支持行動，供給端的服務消費提質惠民行動、大宗消費更新升級行動、消費品質提升行動，以及外部環境端的消費環境改善提升行動、限制措施清理優化行動等。

李春臨提到，方案聚焦能加力、可落地、群眾有實感的增量政策，全方位擴大商品和服務消費。這次方案在需求側加大政策力度，著力居民增收減負。比如，提出促進工資性收入合理增長，科學合理提高最低工資標準，讓最低工資標準按時調、穩步調等。方案首次在促消費文件中強調穩股市、穩樓市，並提出相應舉措，努力讓老百姓的消費底氣更足、預期更穩、信心更強。聚焦惠民生，會同有關部門提出真金白銀的政策舉措。結合百姓日常所需，提供更多元、更普惠的消費供給。

同時，強化消費政策協同，財稅、金融、產業、投資等各項經濟社會政策都要體現促消費的政策導向。這之中，既有項目投資、財政資金、工會經費、消費幫扶等實打實的資金投入，也有宏觀政策取向一致性評估、金融信貸、休息休假權益保障等相關政策支撐。

針對「加班文化盛行」等問題，方案專門就「保障休息休假權益」提出相關舉措，通過強化執行監督來落實帶薪年休假制度，明確不得違法延長勞動者工作時間，同時鼓勵彈性錯峰休假，鼓勵有條件的地方設置中小學春秋假等。

財政部 經濟建設司司長符金陵表示，2025年，財政政策將「持續用力、更加給力」，大力優化支出結構，進一步加大惠民生方面支持力度，強化醫療、教育、養老、就業保障，支持提升居民消費能力。2025年，中央財政安排就業補助資金667.4億元人民幣(約92.2億美元)，支持各地落實就業創業扶持政策，統籌相關資金資源，促進充分就業，提高就業質量。此外，中央財政將安排獎補資金助力國際消費中心城市擴大入境消費。