中唱響光明論 發布30招提振消費 美媒看衰：只是止痛劑

中國祭出30項措施提振消費，拚提高民眾收入，穩住股市。圖為海南國際車展。（中新社）

中共中央辦公廳、中國國務院 辦公廳16日公布「提振消費專項行動方案」，提出八方面共30項具體措施，首要任務增加居民收入，促進工資增長。另外，方案還首次提及「拓寬財產性收入渠道」，要多措並舉穩住股市；並在文旅、養老、AI等方面加大提振消費力道，唱響經濟光明論，刺激內需、提振經濟。

中國國務院新聞辦公室17日舉行記者會，將說明提振消費政策具體細節，發改革委副主任李春臨和財政部、人社部、商務部 、人行、市場監管總局等有關負責人將出席。

綜觀提振消費專項行動方案，分別從城鄉居民增收促進行動、消費能力保障支持行動、服務消費提質惠民行動、大宗消費更新升級行動、消費品質提升行動、消費環境改善提升行動、限制措施清理優化行動與完善支持政策等八方面提出具體措施。

值得注意的是，增加民眾收入被擺放在首要位置，提出相關舉措包括，促進工資性收入合理增長、促進重點群體就業、科學合理提高最低工資標準、擴大勞務報酬發放規模；同時要多措並舉穩住股市、促進農民增收、扎實解決拖欠帳款問題等。分析人士指出，這顯示有關部門愈益重視財富效益在提振消費意欲方面的重要性。

在消費能力保障上，提出加大生育養育保障力度；推動高等學校學科專業設置緊密對接創新鏈、產業鏈；提高醫療養老保障能力；加強低收入人口動態監測和分層分類救助幫扶等。

在服務消費部分，優化「一老一小」服務供給，釋放銀髮消費市場潛力，發展托幼一體服務；擴大文體旅遊消費、推動冰雪消費；優化完善區域性入境免簽政策，發展入境消費；穩步推進服務業擴大開放等。

大宗消費更新升級上，推動房市止跌回穩部分，要加力實施城中村和危舊房改造，允許專項債券支持城市政府收購存量商品房用作保障性住房；汽車消費方面，開展汽車流通消費改革試點、壯大二手車經營主體等。

官方一口氣提出30項具體措施提振消費，外界卻不看好。自由亞洲電台分析，中國經濟增長乏力的深層原因與大量工薪階層民眾收入不足和社會保障措施不完善有關，在「老年人生氣勃勃、青年人死氣沉沉」的現實中，醫療、教育、養老壓力讓每個中國家庭都難以大膽消費，所謂的「政府決心」似乎更像一劑經濟的止痛針而已。

而在美中貿易戰的陰影下，該行動方案顯然只聚焦於國內政策調整，但對如何應對外部衝擊卻幾乎付之闕如，在這些問題被真正觸及前，中國經濟困境恐難迎來真正的轉機。