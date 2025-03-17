解放軍又有高層出事？軍委副主席缺席重要活動惹猜測

「反分裂國家法」實施20周年座談會，解放軍由中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立（主席台右一）代表出席。（新華社）

中共 日前在北京舉行「反分裂國家法」實施20周年座談會，根據官方媒體報導和相關新聞畫面，解放軍 是由中共中央軍事委員會委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立代表出席。曾任解放軍東部戰區司令員、被視為是中共對台軍事要角的中共中央軍委副主席何衛東並未出席，引發外界關注。

2020年5月29日，「反分裂國家法」實施15周年座談會在人民大會堂舉行時，時任中共中央軍委副主席許其亮曾出席座談會，並由時任中央軍委聯合參謀部參謀長李作成在座談會上發言。

根據官方媒體報導，14日舉行的「反分裂國家法」實施20周年座談會，軍方由劉振立代表出席，並由東部戰區司令員林向陽在座談會上發言。

「人民日報」次日刊發林向陽的發言摘編。林向陽稱，解放軍錨定實現建軍一百年奮鬥目標，大力深化國防和軍隊改革，加快推進現代化建設步伐，全面加強實戰化聯合演訓，一大批大國重器相繼列裝，打贏信息化智能化戰爭的能力顯著提升，足以應對台獨分裂和外部干涉帶來的一切威脅和挑戰。

林向陽並表示，「如果台獨分裂分子一意孤行甚至鋌而走險，如果外部勢力執意製造兩岸關係緊張動盪，人民軍隊將與全國人民包括台灣人民一道，採取一切必要措施，予以強力遏阻懲戒。」