川普「血洗」美國之音 環時前總編胡錫進：大快人心

在傳出美國之音（ VOA）約1,300名員工被迫休假後，大陸環球時報前總編輯胡錫進隨即發文稱「大快人心」。（取材自胡錫進微博）

川普 政府15日強制逾千名美國之音（VOA）等國營媒體員工停職休假。中國環球時報前總編輯胡錫進隨即於16日晚間在個人微博 和微信公眾號發表題為「美國之音，你也有今天！」的文章稱，「美國之音癱瘓了！還有那個對中國同樣惡毒的自由亞洲電台。這真是大快人心。」

美國總統川普14日晚間發布行政命令，要求管理VOA的美國國際媒體署（USAGM）終止法定以外活動。國際媒體署終止合約的對象，也包括自由亞洲電台（RFA）。

對此，RFA台長方貝（Bay Fang）上周六發表聲明強調：「終止對RFA的資助是對包括中共 在內的獨裁者和暴君的獎勵，他們最希望的就是他們的影響力在資訊領域不受控制。」

方貝稱，RFA在幫助美國決策者了解中國和其他封閉國家所發生的現實方面一直扮演著奠基性的角色，為沒有透明度和問責性的地方帶來了透明度和問責性。RFA在新疆的突破性報導，促使第一屆川普政府對中國政府作出種族滅絕宣布。

果如方貝所言，在傳出VOA與RFA營運受到影響後，胡錫進隨即發文叫好。

胡錫進說，「老胡清楚記得在自己的學生時代，美國之音對中國的高校學生們產生了多麼惡劣的影響，誤導大家對時局的認知。老胡後來當記者去了國外，發現美國之音對世界其他地區事務的插手同樣活躍，由於不受任何阻攔，影響甚至更大。美國之音就是華盛頓推行霸權主義的輿論先鋒，自由亞洲電台、自由歐洲電台也是同樣的角色。」

文章最後並稱，他相信中國人都樂見美國反華意識形態堡壘從內部被攻破，作鳥獸散。美國全國公共廣播電台消息說，周六記者們來到美國之音準備播報節目，卻被告知他們被鎖在了外面，美國國際媒體署的員工們收到了一份無限期休假通知。希望這一局面的發展是不可逆的。

在胡錫進微博這篇文章下方評論區，有網友因此稱川普真是中國人民的「老朋友」，但也有網友質疑胡錫進「偷聽敵台？」

胡錫進去年疑似因錯誤解讀中共二十屆三中全會通過的「決定」遭網上禁言三個月。胡錫進的微博基本上天天發文，但去年7月27日至10月30日出現超過三個月的空白。