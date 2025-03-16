我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC最新民調：51%不支持川普 近5任總統中最差

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

川普「血洗」美國之音 環時前總編胡錫進：大快人心

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在傳出美國之音（ VOA）約1,300名員工被迫休假後，大陸環球時報前總編輯胡錫進隨即發文稱「大快人心」。（取材自胡錫進微博）
在傳出美國之音（ VOA）約1,300名員工被迫休假後，大陸環球時報前總編輯胡錫進隨即發文稱「大快人心」。（取材自胡錫進微博）

川普政府15日強制逾千名美國之音（VOA）等國營媒體員工停職休假。中國環球時報前總編輯胡錫進隨即於16日晚間在個人微博和微信公眾號發表題為「美國之音，你也有今天！」的文章稱，「美國之音癱瘓了！還有那個對中國同樣惡毒的自由亞洲電台。這真是大快人心。」

美國總統川普14日晚間發布行政命令，要求管理VOA的美國國際媒體署（USAGM）終止法定以外活動。國際媒體署終止合約的對象，也包括自由亞洲電台（RFA）。

對此，RFA台長方貝（Bay Fang）上周六發表聲明強調：「終止對RFA的資助是對包括中共在內的獨裁者和暴君的獎勵，他們最希望的就是他們的影響力在資訊領域不受控制。」

方貝稱，RFA在幫助美國決策者了解中國和其他封閉國家所發生的現實方面一直扮演著奠基性的角色，為沒有透明度和問責性的地方帶來了透明度和問責性。RFA在新疆的突破性報導，促使第一屆川普政府對中國政府作出種族滅絕宣布。

果如方貝所言，在傳出VOA與RFA營運受到影響後，胡錫進隨即發文叫好。

胡錫進說，「老胡清楚記得在自己的學生時代，美國之音對中國的高校學生們產生了多麼惡劣的影響，誤導大家對時局的認知。老胡後來當記者去了國外，發現美國之音對世界其他地區事務的插手同樣活躍，由於不受任何阻攔，影響甚至更大。美國之音就是華盛頓推行霸權主義的輿論先鋒，自由亞洲電台、自由歐洲電台也是同樣的角色。」

文章最後並稱，他相信中國人都樂見美國反華意識形態堡壘從內部被攻破，作鳥獸散。美國全國公共廣播電台消息說，周六記者們來到美國之音準備播報節目，卻被告知他們被鎖在了外面，美國國際媒體署的員工們收到了一份無限期休假通知。希望這一局面的發展是不可逆的。

在胡錫進微博這篇文章下方評論區，有網友因此稱川普真是中國人民的「老朋友」，但也有網友質疑胡錫進「偷聽敵台？」

胡錫進去年疑似因錯誤解讀中共二十屆三中全會通過的「決定」遭網上禁言三個月。胡錫進的微博基本上天天發文，但去年7月27日至10月30日出現超過三個月的空白。

川普 微博 中共

上一則

華為官宣「小公主」姚安娜當品牌摯友 網：家屬變摯友？

下一則

中國誕生「星際礦工」太空採礦機器人仿生6足移動結構

延伸閱讀

馬斯克、范斯助攻極右派 歐洲恐遭各個擊破

馬斯克、范斯助攻極右派 歐洲恐遭各個擊破
川普再提台積電政績 稱魏哲家「最受敬重者之一」

川普再提台積電政績 稱魏哲家「最受敬重者之一」
川普終結聯邦遠距工作 雇員返工發現桌子不見、蟑螂出沒

川普終結聯邦遠距工作 雇員返工發現桌子不見、蟑螂出沒
美特使：川普預計本周與普亭通話 盼結束俄烏戰爭

美特使：川普預計本周與普亭通話 盼結束俄烏戰爭

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
樂聚（深圳）機器人技術有限公司技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

華為聯手2中企 推全球首款5.5G機器人 高精度定位

2025-03-07 01:15
解放軍一架「殲15」戰鬥機15日墜機，幾乎是頭下尾上、近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球。(擷自YouTube@每日浮世繪)

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

2025-03-15 09:15
2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2025-03-15 10:43
四川成都動物園疑似伙食太好，造成園內一隻金錢豹（左）和另一隻黑豹胖到「肚腩快拖地」。園方澄清兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。（影片截圖）

成都動物園吃太好？2豹「肚子快拖地」園方：安排減肥

2025-03-12 17:51

超人氣

更多 >
血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤
影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」
2025年第一季4生肖遇貴人財運旺 屬兔業績長紅、他將迎新商機

2025年第一季4生肖遇貴人財運旺 屬兔業績長紅、他將迎新商機
川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美

川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美
74歲劉曉慶剛拍完短劇 在紐約法拉盛考了駕照

74歲劉曉慶剛拍完短劇 在紐約法拉盛考了駕照