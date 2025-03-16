我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

憂川普政府恐砍社福資金 曼哈頓民眾示威

亞太裔婦女賦能慶典規模擴大 表彰執法女性

防止技術被濫用 中國祭新規：AI生成內容「要標識」9月上路

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國網信辦等部門近日聯合發布「人工智慧生成合成內容標識辦法」，對AI生成合成的內容祭出管理辦法，新規自今年9月上路。（路透）
中國網信辦等部門近日聯合發布「人工智慧生成合成內容標識辦法」，對AI生成合成的內容祭出管理辦法，新規自今年9月上路。（路透）

隨著AI使用，社會上產生了生成合成技術濫用、虛假資訊傳播擴散加劇等問題，中國網信辦等部門近日聯合發布「人工智慧生成合成內容標識辦法」，對AI生成合成的內容祭出管理辦法，新規自今年9月上路。

綜合中媒報導，為促進人工智慧健康發展，規範人工智慧產生合成內容標識，保護公民、法人和其他組織合法權益，維護社會公共利益，網信辦、工信部、公安部、廣電總局近日聯合發布「人工智慧生成合成內容標識辦法」。

該辦法明確，AI生成合成內容標識主要包括「顯式標識」和「隱式標識」兩種形式。顯式標識是指在生成合成內容或交互場景界面中添加的，以文字、聲音、圖形等方式呈現並可以被用戶明顯感知到的標識；隱式標識是指採取技術措施在生成合成內容文件中添加的，不易被用戶明顯感知到的標識。

該辦法也強調，任何組織和個人不得惡意刪除、篡改、偽造、隱匿本辦法規定的生成合成內容標識，不得為他人實施上述惡意行為提供工具或服務，不得透過不正當標識手段損害他人合法權益。

為推動該辦法落地實施，強制性國家標準「網絡安全技術 人工智慧生成合成內容標識方法」同步發布，主要提出強制執行部分的標識具體實施方式和操作方法，指導相關主體規範開展標識活動。如明確AI生成合成內容服務提供者對文本、圖片、音頻、視訊、虛擬場景等內容，添加文字、角標、語音、節奏等顯示標識的方法。

中國網信辦2月曾宣布，2025年「清朗」專項行動將有8項重點整治任務，其中包含「AI技術濫用亂象」，打擊借AI技術生成發布假訊息，規範AI類應用網路生態。

AI 人工智慧

上一則

辛巴帶貨「給孩子吃的牛排」 賣上千萬後被爆是合成肉

延伸閱讀

辛巴帶貨「給孩子吃的牛排」 賣上千萬後被爆是合成肉

辛巴帶貨「給孩子吃的牛排」 賣上千萬後被爆是合成肉
AI「深偽」氾濫 好萊塢促國會反擊 懲罰惡意使用

AI「深偽」氾濫 好萊塢促國會反擊 懲罰惡意使用
數字 vs. 票子 聖荷西與舊金山爭當「AI之都」

數字 vs. 票子 聖荷西與舊金山爭當「AI之都」
聖荷西砸錢搶AI新創 最高5萬元補助開放申請

聖荷西砸錢搶AI新創 最高5萬元補助開放申請

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50
解放軍一架「殲15」戰鬥機15日墜機，幾乎是頭下尾上、近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球。(擷自YouTube@每日浮世繪)

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

2025-03-15 09:15
2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2025-03-15 10:43

超人氣

更多 >
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬
買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
「哪吒2」日本上映 觀眾全是中國人 原因曝光

「哪吒2」日本上映 觀眾全是中國人 原因曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年