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殲15在海南「頭下尾上」撞地炸出火球 飛行員跳傘獲救

記者林宸誼╱綜合報導
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解放軍海軍航空兵一架殲15戰鬥機15日以頭下尾上的方式筆直撞地，並在撞毀後炸出一大團火球，飛行員成功跳傘逃生獲救。(視頻截圖)
解放軍海軍航空兵一架殲15戰鬥機15日以頭下尾上的方式筆直撞地，並在撞毀後炸出一大團火球，飛行員成功跳傘逃生獲救。(視頻截圖)

中國解放軍海軍所屬的一架殲15戰鬥機15日傳出墜機意外，根據目擊民眾拍攝到的畫面顯示，這架飛機幾乎是以頭下尾上的方式，近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球，現場黑煙沖天，飛行員成功跳傘逃生獲救。

來源：udn影音網

中國「人民海軍」公眾號發布，南部戰區海軍機關披露， 15日下午1時30分許，該部所屬1架戰鬥機在進行訓練時失事，墜毀於海南省臨高縣加來鎮附近空地，飛行員成功跳傘，未造成地面附帶損傷。南部戰區海軍正在組織力量進行事故善後處置，事故原因有待進一步調查核實。

而從網路流傳的事故影片可看見，該機姿態呈現頭下尾上、近乎筆直的角度墜地，但速度不快、非高速衝撞且起落架已放下，研判事故可能發生於降落時；另一支影片則顯示，飛行員成功跳傘並被當地居民護送獲救。

另一支影片則可以看到，一名飛行員被當地村民攙扶著，意識清楚，雖然行動不便，但還能在旁人的協助下行走。

飛行員成功逃脫。(視頻截圖)
飛行員成功逃脫。(視頻截圖)

自由亞洲電台報導，也有另一段網路上的影片可以看到當地已經有軍人前往處理事故，現場停了不少軍車。多段影片則顯示當地村民圍觀爆炸。

解放軍軍報曾公布兩次殲15墜毀事件，首次披露則在2016年4月6日，當時渤海灣某軍用機場組織晝間飛行訓練。艦載機殲15機師曹先建，駕駛飛機起飛後發現飛控系統工作故障，隨後曹先建跳傘逃生，但身受重傷，住院超過一年(419天)才恢復。

此外，還有另一起殲15墜機意外，兩次事故只相隔僅21天。

解放軍殲15墜毀現場黑煙沖天。(視頻截圖)
解放軍殲15墜毀現場黑煙沖天。(視頻截圖)

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