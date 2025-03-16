「技術不再領先、價錢太貴」 紐時：特斯拉在中國失寵

2019年1月，時任中國國務院總理李克強，從車窗外仔細端詳特斯拉內部。（取材自中國政府網站）

先前曾二度將特斯拉電動車 ，開進中南海的特斯拉執行長馬斯克 ，如今離昔日在中國風光時刻似乎愈來愈遠。紐約時報直指，中國是特斯拉在美國以外最重要的市場，如今特斯拉在中國市場，因技術不再領先、價錢仍貴，正遭受重創。

紐約時報連兩篇報導，披露特斯拉昔日在中國受寵的風光時刻及現在面臨的挑戰。報導稱，美國總統川普11日在白宮前叫賣特斯拉的場景，讓人想起幾年前在中國政府重要辦公場所，出現一個類似場景，當時也有中國高層與馬斯克一起查看特斯拉電動車的照片。

報導提到，特斯拉首度出現在中南海是2018年，馬斯克曾發過一張站在紫光閣外特斯拉的照片。當時他剛會晤時任中國國家副主席王岐山。

2019年1月則是特斯拉第二度出現在中南海，時任中國國務院總理李克強在紫光閣接見馬斯克，紫光閣是中國高層在中南海接見外國政要的地方。照片顯示，李克強仔細端詳一輛特斯拉汽車，馬斯克也露出讚許的眼光。

如今，特斯拉在中國和美國都面臨困難，中國的激烈競爭已導致特斯拉銷量暴跌，馬斯克在美國的政治活動，還引發針對特斯拉經銷商門市和充電站的抗議活動及暴力事件。

而曾經對特斯拉趨之若鶩的中國車主，逐漸轉向中國本土品牌，特斯拉最大的競爭對手比亞迪，在今年前兩個月賣出4萬1318輛汽車，年增75%以上；特斯拉在今年前兩個月售出6萬480輛汽車，年減14%。

上海一汽大眾經銷門市表示，特斯拉的自動駕駛技術已不再領先；極狐汽車經銷門市指出，年輕買家更喜歡中國品牌，而且買一輛特斯拉的錢，可以買兩輛極狐。

另據華爾街日報報導，為應對中國市場日益激烈的競爭，特斯拉正在開發一款成本更低的Model Y電動車，預計將生產成本降低20%至30%，並且將在中國市場率先推出。目前，Model Y在中國市場的起售價約為3萬6400美元。