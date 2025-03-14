比利時百警突擊搜查21處 華為說客涉行賄15歐議員被捕

比利時聯邦司法警察凌晨發動大規模搜索，調查中國華為涉嫌行賄約15名歐洲議會議員案。圖為一名男子走過位在布魯塞爾的華為總部。美聯社

中國科技巨頭華為 成為歐盟 新腐敗案的焦點；比利時聯邦警察13日凌晨突擊搜查華為在布魯塞爾的歐盟辦事處和其說客的住所等21處地點，理由是涉嫌賄賂、造假、洗錢和犯罪組織。調查顯示，華為的遊說者疑似向約15名現任及卸任議員行賄，以推動其在歐洲的政策利益。華為對此指控尚未回應。

美國之音引述美聯社報導，比利時聯邦檢察官辦公室的聲明說，100名左右的比利時聯邦警察在布魯塞爾、弗蘭德斯、瓦隆和葡萄牙等地一共搜查了21處地點。

檢察官辦公室表示，被捕的嫌疑人將接受「與涉嫌參與對歐洲議會從事積極腐敗以及偽造文件和使用偽造文件相關的」問訊和筆錄，違法行為據稱是由犯罪集團所為。

根據比利時「晚報」（Le Soir）以及其他媒體所做的調查，華為的遊說者被懷疑向歐洲議會的大約15名卸任和現任議員行賄，以推進該公司在歐洲的政策和主張。

比利時聯邦檢察官辦公室在聲明中並沒有點名華為，但指出腐敗行為「自2021年起至今經常而又非常秘密地以各種方式」進行，其中包括為採取政治立場支付報酬、提供食宿和旅行費用報銷等過份贈與或經常性地邀請觀看足球比賽。

美聯社指出，比利時警方在大規模的搜查行動中扣押一些文件和物品。另據其他媒體的報導，警方突襲搜查的地點包括華為在歐盟的辦事處以及遊說者的住處。歐洲議會這次沒有被搜查。

報導指出，這是歐洲議會在不到三年時間內第二次傳出因貪腐案而被調查的醜聞。

2022年12月，歐洲議會因卡達官員行賄歐盟官員，試圖淡化關於世界盃 勞工權利問題的關注。該醜聞損害了歐洲議會的聲譽，削弱了歐洲議會在自己調查中聲稱的道德高地，例如對匈牙利腐敗指控的調查。