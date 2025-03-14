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加強防禦中網攻 美FCC籌設國安委員會整合資源

記者陳湘瑾／綜合報導

美國聯邦傳播委員會（FCC）正在籌備成立一個國家安全委員會，加強美國對中國網路攻擊的防禦，並幫助美國在人工智慧等關鍵技術領域保持領先。FCC新任主席卡爾表示，成立該委員會的目的是為了加強FCC對外國對手、「尤其是中國共產黨持續性威脅」的關注。

英國金融時報報導，FCC成立該委員會的目標，包括降低美國遭受網路攻擊、間諜活動和敵對國家監視的風險，並減少供應鏈對敵對國家的依賴。由於這些威脅涉及FCC監管各領域，因此國家安全的相關工作需要整合來自不同部門的資源。

卡爾另表示，委員會將確保美國「在關鍵技術領域的戰略競爭中戰勝中國」，包括5G、6G、人工智慧、衛星與太空技術、量子計算及自動化系統。

該委員會目前的監管範圍，從無人機認證到關鍵海底通訊電纜管理，這些領域都涉及來自中國的國安風險。預計重點將從個別中企，轉向整個產業層面。由於一些批評美國對華政策的觀察人士曾指，中企可透過更名等方式規避制裁，這項新舉措將有助於彌補相關漏洞。

金融時報指出，FCC是眾多協助電信公司加強網路防禦、防止入侵的美國政府機構，雖然該單位傳統上是專注於監管電信業者，但隨著美中科技競爭加劇，其職責範圍已擴展至更多領域。

美國企業研究所（AEI）亞洲安全專家塞耶斯表示，FCC籌備成立該委員會顯示，卡爾希望在其領導下提升FCC在中國問題的影響力。此外，他認為該委員會將在雲端運算、人工智慧數據中心、無人機、智慧車輛、物聯網（IoT）設備及消費電子產品等非傳統領域應對中國。

人工智慧 太空 供應鏈

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