宋濤：反分裂法清晰劃出以非和平方式制止台獨的紅線

反分裂國家法20年座談會，出席層級最高者為全國人大委員長趙樂際。（記者陳政錄／攝影）

中國今天在北京人民大會堂，舉辦「反分裂國家法實施二十周年座談會」，首先發言人的國台辦主任宋濤警告稱，「一個中國原則不能肆意挑戰」，並強調反分裂國家法「清晰劃出以非和平方式制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線」。

這場「反分裂國家法實施二十周年座談會」，由全國人大副委員長李鴻忠主持，全國人大委員長趙樂際為最高層出席官員，中共中央外辦主任王毅、中共統戰部長石泰峰、大陸國務委員兼公安部長王小洪、中共中央軍委委員兼軍委聯合參謀部參謀長劉振立等高層出席。

首先發表談話的宋濤指出，20年前「針對島內台獨分裂活動猖獗」，中國十屆全國人大三次會議通過了「反分裂國家法」，這是一部「捍衛國家主權和領土完整，震懾和遏制台獨分裂的法律，是一部促進兩岸關係發展，推進祖國統一進程的法律」，是一部維護台海地區和平穩定，符合中華民族根本利益的法律，「對解決台灣問題，實現祖國完全統一具有重要意義和深遠影響」。

他表示，中共十八大以來，中共總書記習近平 「領航掌舵，統攬全域，指引對台工作紮實邁進，有力引領兩岸關係發展方向，推動祖國統一進程」。在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，「我們牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，認真貫徹落實反分裂國家法，在打擊台獨分裂和遏制外部勢力干涉上展現更強能力，在深化兩岸交流合作融合發展上邁出更大步伐，為推進祖國統一進程積蓄更大動力。

他表示，「在反分裂國家法實施20周年之際，以習近平總書記關於對台工作的重要論述為根本遵循，我就貫徹落實這部重要的法律談幾點認識體會」。

首先他提到，「要在一個中國原則基礎上推進祖國統一大業」。宋濤指，去年4月，習近平圍繞把握兩岸關係大局，共創祖國統一和民族復興美好未來發表重要講話，為兩岸關係發展、台海和平穩定指明了前進方向。兩岸同屬一個中國的歷史經緯清晰，法理事實清楚，「憲法」和反分裂國家法奠定了台灣是中國的一部分的堅實法律基礎。「儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割，也絕不能分割。中國大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也絕不會改變」。

他強調，九二共識的核心要義是一個中國原則，中國大陸願意在一個中國原則和九二共識基礎上，同台灣社會各界共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。他並指出持續依法強化兩岸都屬一個中國，無論台海形勢如何變化，「一個中國原則不能肆意挑戰」。

再者他表示，「要堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉」。台獨分裂與台海和平水火不容，是祖國統一的最大障礙。反分裂國家法旗幟鮮明反對和遏制台獨分裂，強調解決台灣問題是中國內政不受任何外部勢力干涉，「清晰劃出以非和平方式制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線」。他強調，一段時間以來，民進黨當局倚外謀獨，嚴重破壞台海和平穩定，損害台灣同胞利益福祉，危害國家主權和領土完整。我們在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，出台懲獨22條、台獨份子清單等。

主持會議的中共政治局委員兼人大副委員長李鴻忠則提到，「解決台灣問題是實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求」。