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美擬對中國船隻收取高額停泊費 中國船東協會：違反國際規則及美法律

記者黃國樑／即時報導
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路透報導，中國船東協會反對美擬對擁有中國船隻的遠洋貨運公司徵收高額港口進入費。 （歐新社）
路透報導，中國船東協會反對美擬對擁有中國船隻的遠洋貨運公司徵收高額港口進入費。 （歐新社）

路透社報導，中國船東協會反對美國提出的對擁有或訂購中國船隻的遠洋貨運公司徵收高額港口進入費的提議，稱此舉違反了國際規則和美國法律。

路透社先前報導，就其看到的美國研擬中的行政命令草案顯示，川普總統的政府計劃利用這些費用來部分支付美國造船業復甦的費用。

報導稱，中國船東協會成員包括中國遠洋海運集團。美國貿易代表署正在對中國在全球航運領域日益佔據主導地位的情況進行調查，預計中遠海運將成為受此影響最嚴重的企業之一。

中國船東協會在美國貿易代表署網站上發表的評論中稱，該機構提議的行動具有歧視性，並表示其違反了世界貿易組織的規則以及世貿組織爭端解決裁決。它稱，美國貿易代表的舉動也違反了2003年《中美海事協定》，並違反了美國的法律和規則。

該組織表示，這些提議超出了美國貿易代表署的法定權限，侵犯了聯邦海事委員會的管轄權，違反了《行政程序法》規定的機構行動標準，並違反了美國憲法的出口條款。

全球航運業的高層警告稱，該提案可能引發供應鏈混亂，並對美國產生不利影響，因為將使美國消費者每年損失300 億美元，並使美國出口產品的運輸成本翻倍。

報導稱，中國船舶工業產業協會也在另一份評論中表示反對該提案。而中國外交部先前也曾表示，此舉不會振興美國造船業，中國將採取措施維護其權益。

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