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習或趙樂際？誰在反分裂法20年座談發言 意義大不同

本報記者廖士鋒
因「呼吸道感染」連兩日缺席全國人大會後，中共人大常委會委員長趙樂際12日下午，突然出現在北京人民大會堂，向參加大會新聞宣傳的全體新聞工作者表示感謝。（央視截圖）
因「呼吸道感染」連兩日缺席全國人大會後，中共人大常委會委員長趙樂際12日下午，突然出現在北京人民大會堂，向參加大會新聞宣傳的全體新聞工作者表示感謝。（央視截圖）

北京預告在本周五，也就是反分裂國家法制定20周年當天在人民大會堂舉行「重要活動」，等於宣告屆時將會由中共高層出面發表涉台言論。但不同的領導人出面，釋出的訊號卻可能大不相同。

中共曾在五年前舉行反分裂國家法實施15周年座談會，由時任人大委員長栗戰書出席，明日舉行20周年活動上，可能出席的中共領導人包括中共總書記習近平、中共政治局常委兼人大委員長趙樂際、以及中共政治局常委兼政協主席王滬寧等人。

如果是習近平親自出席，這將是他自2019年1月「告台灣同胞書40周年」座談會後，暌違六年首度針對涉台主題「周年紀念」發表專門談話，無疑將有重要表述。由於這是針對「反分裂」訴求舉行的活動，自然不會說什麼「吳儂軟語」，必然是對當前賴政府的兩岸政策主張發出強烈批判，強調「反獨促統」立場。

尤其從近期北京的鋪陳來看，中共外交、軍事兩部門接連作出強硬涉台表態，例如軍方警告民進黨政府稱「早晚要來收了你們」；中共外長王毅在記者會上提到「中國台灣省」等，顯然都是劍指上任以來多次主張「互不隸屬論」的賴政府。

若由趙樂際出席，則規格未變，可能比照五年前栗戰書重申該法制訂背景與效果、反獨促統，並提及「非和平方式」是為了推進和平統一；而若由王滬寧出席，則因排名次序，形同規格略降，內容則較可能貼近二月「對台工作會議」的基調。

儘管不同中共領導人出席的意涵有別，但無論是哪一位出面談話，很可能都會著重於「把話講清楚」，透過畫出更清楚的兩岸紅線，以免台、美執政者「誤讀」。

中共制定實施反分裂法已20年，20年來並未透過修法或推出施行細則，但去年六月中共多部門聯合推出「懲獨22條」，針對「台獨行徑」祭出法律手段，儼然反分裂法的變相啟動，也遭賴政府強力批判，兩岸當局若不設法為台海降溫，兩岸恐難有寧日。

全國人大常委會委員長趙樂際12日代表大會主席團和全國人大常委會，向參加大會新聞宣...
全國人大常委會委員長趙樂際12日代表大會主席團和全國人大常委會，向參加大會新聞宣傳的全體新聞工作者表示問候和感謝。 (新華社)

中共 習近平 王毅

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