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中國供應商被要求降價 中媒懟沃爾瑪「完全可被替代」

中國新聞組／北京13日電
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全球最大山姆會員商店、中國首家山姆旗艦店日前在上海外高橋開門迎客。該旗艦店位於上海自貿試驗區外高橋新發展園區，是山姆在中國運營的最大獨棟建築，建築總體量約70000平方米。 (中新社)
全球最大山姆會員商店、中國首家山姆旗艦店日前在上海外高橋開門迎客。該旗艦店位於上海自貿試驗區外高橋新發展園區，是山姆在中國運營的最大獨棟建築，建築總體量約70000平方米。 (中新社)

美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）近日因欲轉嫁來自美關稅的壓力而要求中國供應商降價被中國官方約談，引發市場擔憂可能是中國對美加徵關稅的報復。關稅壓力引發博弈，外媒認為，沃爾瑪的中國供應商也頂不住了，中企恐難敵美方買家優勢。不過官媒強硬稱，沃爾瑪採購六成來自中國，對中國消費者而言「完全可以替代」，沃爾瑪若不停止對中國供應商壓價將失去優勢。

中國官媒央視旗下的微博帳號「玉淵譚天」昨引述不具名知情人士報導稱，中國商務部等相關部門已於3月11日約談沃爾瑪，原因是沃爾瑪「要求部份中國供應商大幅降價，企圖將美對華加徵關稅的負擔轉嫁給中國供應商和中國消費者」，並稱若沃爾瑪執意壓價，「那等待沃爾瑪的就不只是約談了」。

美國之音報導認為，這句話意味深長，暗示中國政府可能對沃爾瑪採取更進一步反制措施，加劇市場對其遭遇政治報復的疑慮。不過有市場觀察家指出，美對華關稅讓沃爾瑪的中國供應商也頂不住了，沃爾瑪憑藉買家優勢，中企供應商恐難抗拒殺價壓力。

報導並引述一位不願具名中企供應商的員工表示，這一波「是美國沃爾瑪通城外貿公司要求我們降價，我們公司降三個(百分)點，其他外貿公司承擔(7%)」；公司這波若不接受殺價、失去訂單，就會倒閉，因為「我們不做還有比我們單價低10%的小公司做」。海內外市場觀察家普遍認為，沃爾瑪壓價的成功率很高，因中企供應商必須力保訂單，否則恐將出現轉單效應。

但在中國官媒看來，「沃爾瑪對中國消費者完全可以被替代」。據「玉淵譚天」，目前沃爾瑪全球採購商品約60%來自中國，沃爾瑪與中國供應商絕對不是你「高」我「低」的關係，中國消費者完全可以找到替代品。沃爾瑪應該停止單方面壓價行為，通過公平合理、友好協商方式與中國供應商展開交流。

大公報引述商務部研究院學位委員會委員、研究員白明表示，「沃爾瑪在中國的業務要想發展，必須要善待中國的合作夥伴，互利共贏，而不是只想到自己的利益，加大合作夥伴的負擔」，「不然將不利於增加中國超大規模市場和消費群體對沃爾瑪的信任。」

白明指出，事實上，中國企業向美國市場出售的商品本來就是薄利，沒有足夠的空間消化沃爾瑪提出的降價要求。在這種情況下，中國商務部約談沃爾瑪，是為維護中國企業的合法權益。沃爾瑪應當搞清楚，對於其對於白宮向中國商品加徵關稅的行為不堪重負，就應加強面向白宮的遊說，而不是向中國企業轉嫁負擔。

沃爾瑪離不開中國3大考量。(資料來源：大公報）
沃爾瑪離不開中國3大考量。(資料來源：大公報）

沃爾瑪 關稅 商務部

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