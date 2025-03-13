中國供應商被要求降價 中媒懟沃爾瑪「完全可被替代」

全球最大山姆會員商店、中國首家山姆旗艦店日前在上海外高橋開門迎客。該旗艦店位於上海自貿試驗區外高橋新發展園區，是山姆在中國運營的最大獨棟建築，建築總體量約70000平方米。 (中新社)

美國零售巨擘沃爾瑪 （Walmart）近日因欲轉嫁來自美關稅 的壓力而要求中國供應商降價被中國官方約談，引發市場擔憂可能是中國對美加徵關稅的報復。關稅壓力引發博弈，外媒認為，沃爾瑪的中國供應商也頂不住了，中企恐難敵美方買家優勢。不過官媒強硬稱，沃爾瑪採購六成來自中國，對中國消費者而言「完全可以替代」，沃爾瑪若不停止對中國供應商壓價將失去優勢。

中國官媒央視旗下的微博帳號「玉淵譚天」昨引述不具名知情人士報導稱，中國商務部 等相關部門已於3月11日約談沃爾瑪，原因是沃爾瑪「要求部份中國供應商大幅降價，企圖將美對華加徵關稅的負擔轉嫁給中國供應商和中國消費者」，並稱若沃爾瑪執意壓價，「那等待沃爾瑪的就不只是約談了」。

美國之音報導認為，這句話意味深長，暗示中國政府可能對沃爾瑪採取更進一步反制措施，加劇市場對其遭遇政治報復的疑慮。不過有市場觀察家指出，美對華關稅讓沃爾瑪的中國供應商也頂不住了，沃爾瑪憑藉買家優勢，中企供應商恐難抗拒殺價壓力。

報導並引述一位不願具名中企供應商的員工表示，這一波「是美國沃爾瑪通城外貿公司要求我們降價，我們公司降三個(百分)點，其他外貿公司承擔(7%)」；公司這波若不接受殺價、失去訂單，就會倒閉，因為「我們不做還有比我們單價低10%的小公司做」。海內外市場觀察家普遍認為，沃爾瑪壓價的成功率很高，因中企供應商必須力保訂單，否則恐將出現轉單效應。

但在中國官媒看來，「沃爾瑪對中國消費者完全可以被替代」。據「玉淵譚天」，目前沃爾瑪全球採購商品約60%來自中國，沃爾瑪與中國供應商絕對不是你「高」我「低」的關係，中國消費者完全可以找到替代品。沃爾瑪應該停止單方面壓價行為，通過公平合理、友好協商方式與中國供應商展開交流。

大公報引述商務部研究院學位委員會委員、研究員白明表示，「沃爾瑪在中國的業務要想發展，必須要善待中國的合作夥伴，互利共贏，而不是只想到自己的利益，加大合作夥伴的負擔」，「不然將不利於增加中國超大規模市場和消費群體對沃爾瑪的信任。」