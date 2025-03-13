「病假」趙樂際速露面 料主持反分裂法20周年重要活動

3月14日是中共「反分裂國家法」制定20周年，當天官方將舉行活動。圖為二十年前胡錦濤等中共領導人在十屆全國人大三次會議主席台上按表決器通過該法。（中新社）

中國大陸「反分裂國家法」將於明天滿20周年，國台辦昨下午突發通知，當日在北京人民大會堂舉辦「重要活動」。雖並未證實是否與「反分裂國家法20周年」有關，仍引發關注，活動由誰出席也成為焦點。日前因呼吸道感染缺席會議的人大委員長趙樂際昨日已迅速露面，被預料將主持這場座談會。

據國台辦昨午後發布通知，「3月14日本周五上午在人民大會堂舉辦重要活動」，提醒受邀採訪者當天需按工作人員指引前往指定區域，有「咳嗽、發熱、腹瀉、嘔吐等身體不適狀況者」請勿前來，相關提醒也暗示將有中共 領導層出席這場活動。

昨日上午，國台辦發言人陳斌華在記者會上並未證實是否舉辦與「反分裂國家法20周年」紀念活動，僅表示將繼續認真貫徹該法，持續加強運用法治方式和法治力量，堅定地維護台海和平穩定，堅決反對「台獨」分裂，「堅定不移推進祖國統一進程」。

他也介紹，這是一部「捍衛國家主權和領土完整」、「符合中華民族根本利益」的法律。該法實施以來，在堅定捍衛一個中國原則、維護台海和平穩定等方面，「發揮著獨特、重大作用」。他並稱，該法實施20年來，維護了台海地區的和平穩定。

2005年3月14日，第10屆全國人大第三次會議以2896票贊成、零票反對、兩票棄權、三人未按表決器通過「反分裂國家法」，號稱贊成率逾99.8%。該法第8條提出中共得採取「非和平方式」，前提包含「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國大陸分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國大陸分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失」。

中國對重要紀念日，有「逢五逢十」大辦的慣例，2020年受疫情 影響，「兩會 」延至5月召開，「反分裂國家法實施15周年座談會」也在該月底舉行，時任人大委員長栗戰書提出必須堅決遏制打擊台獨、兩岸同胞攜手反獨促統，和堅定推進祖國和平統一進程三項重點。

現任人大委員長趙樂際日前因「呼吸道感染」，連兩日缺席「兩會」閉幕，但僅隔一天，昨日晚間央視新聞就披露他下午在北京人民大會堂看望參加兩會報導的央媒負責人，此一亮相也打破關於他「出事」的傳言。