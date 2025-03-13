中俄伊將在北京磋商「核問題」 與會者不包含美國

中共與俄國、伊朗海軍近日舉行「安全紐帶2025」聯合演習，圖為演習的海上階段10日至11日在阿曼灣恰巴哈爾港附近實施。(取材自「人民海軍」微信公眾號)

中國外交部12日宣布，將於14日舉行伊朗 核問題中俄伊北京會晤，三方將就伊朗核問題及其他共同關心的問題交換意見。會議將由外交部副外長馬朝旭主持，俄羅斯 副外長雷雅布可夫、伊朗副外長加里巴巴迪將赴北京出席。值得注意的是，與會者不包含美國代表。

上述消息由中國外交部發言人於昨日宣布。公開資料顯示，2021年11月，中俄伊也曾舉行副外長級伊核問題視訊會議，外交部當時稱，三方將繼續加強協調配合，確保全面協議恢復履約談判在正確軌道運行，並爭取盡快達成積極成果。

值得一提的是，中俄伊三方正於阿曼灣附近海域進行「安全紐帶2025」聯合演習，這是三方自2019年來第五度舉行海上聯合軍演，地點臨近中東運油要道，主要開展打擊海上目標、臨檢拿捕等科目演練。為期五天的軍演在13日結束後，三國隔日緊接著就在北京就伊朗核問題舉行會晤。

另一方面，川普重返白宮後，美中俄關係的變化受矚。俄通社報導，俄羅斯外長拉夫羅夫12日表示，美國人清楚，俄羅斯「永遠不會違反與中方在法律和政治上所應承擔的義務」。他並提到西伯利亞地區有些物流和基礎設施項目被推遲，「但我們不急於一時」。

而隨著美俄融冰，美國逐漸遠離歐洲盟友之際，中常駐聯合國代表傅聰11日在聯合國同歐盟 合作問題安理會公開會上表示，中國高度重視發展同歐盟的關係，「希望歐盟成為中方可以信任的合作夥伴」，並呼籲歐盟共同抵制單邊主義和強權政治。