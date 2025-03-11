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連2年中國工作報告無「和平統一」 國台辦：若踩線則採取措施

記者陳政錄／北京即時報導
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中國國台辦發言人陳斌華12日主持國台辦例行記者會，他說，中國在台灣問題上的基本立場從未改變，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，「我們將不得不採取斷然措施」。(記者陳政錄／攝影)
中國國台辦發言人陳斌華12日主持國台辦例行記者會，他說，中國在台灣問題上的基本立場從未改變，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，「我們將不得不採取斷然措施」。(記者陳政錄／攝影)

為期8天的中國全國「兩會」昨畫下句點，期間中國國務院總理李強發表政府工作報告，涉台內容提出「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」，但連2年在「統一」一詞前沒有「和平」2字。中國國台辦發言人陳斌華12日表示，中國在台灣問題上的基本立場從未改變，如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，「我們將不得不採取斷然措施」。

中國國台辦發言人陳斌華12日主持「兩會」後，首場國台辦例行記者會，前3題均是就今年中國政府工作報告「涉台」內容，回應中國官方媒體提問。

陳斌華首先表示，今年政府工作報告涉台內容，充分體現3個「從未改變」，一是我們在台灣問題上的基本立場從未改變；二是我們為台灣同胞謀利造福的誠意善意從未改變；三是我們推進祖國統一大業的決心從未改變。

陳斌華重申，中國將毫不動搖地堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對和遏制任何形式的「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持「一個中國原則」的基本格局。

他還說，中國將續推動兩岸交流合作，擴大兩岸人員往來，支持中國台商台企發展，深化兩岸融合發展，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，團結廣大台灣同胞，堅決打擊「台獨」挑釁行徑，堅定不移推進祖國統一進程，不斷塑造祖國必然統一大勢。

就去年和今年的政府工作報告涉台內容，表述強調「堅定不移推進祖國統一大業」，但沒有「和平統一」。他表示，「和平統一、一國兩制」是中國解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。

陳斌華說，對於解決台灣問題，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至挑戰底線、突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。他也再次抨擊，民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，嚴重危害兩岸關係和台海和平穩定。

至於政府工作報告首度提出「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」。陳斌華說，中國將進一步優化細化制度和政策，努力推動兩岸人員往來和各領域交流合作不斷擴大、深化，吸引更多台灣同胞廣泛參與兩岸交流交往，共同弘揚中華文化，不斷增進瞭解和情誼，增強獲得感、幸福感、安全感，和繼續支持台胞台企參與中國高質量發展，提高惠民助企政策的針對性和精準性，推動落實同等待遇，支持台商台企融入中國更好更快發展，持續貫徹關於福建建設兩岸融合發展示範區的意見等。

陳斌華喊話，「中國式現代化是兩岸同胞共同的事業，台灣同胞是中國人，是中華民族一分子，完全有理由參與中國式現代化偉大進程，共享中華民族偉大復興無上榮光。」

兩會 國務院 李強

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