兩會／打臉習近平?農民養老金漲20元 網譏：一生花不完

兩會通過將城鄉居民基礎養老金最低標準每月提高20元，網友批評不夠用。圖為農民採收百香果。（中新社資料照片）

兩會 閉幕，今年熱門議題較少，為城鄉居民基礎養老金每月提高20元人民幣（約2.7美元）成為網路熱點。網友嘲諷，「20元呀20元，一生一世花不完」、「20元啦！村民奔走相告，笑聲傳遍了村頭巷尾。自有史以來，中國農民從未獲得如此豐厚的福利」。「漲了20元」一度成為網路熱詞，但批評諷刺的文章很快被刪除。

綜合自由亞洲電台等媒體報導，今年兩會一大惠民「紅包」是城鄉居民基礎養老金最低標準每月提高20元，以湖北省為例，原本農民養老金標準是每月172元，提高20元相當於調漲11.6%，微信公眾號「建設性意見」作者項棟梁表示，「以後，湖北省達到一定年齡的農民每月就可以領取192元，夠吃一頓火鍋了。」

但網友對此政策並不埋單，認為20元太少，紛紛吐槽「還不如不漲」、「打發叫化子了」、「20英鎊(約187元人民幣、25美元)還可以考慮考慮」。還有人貼出了其他國家的養老金做比較，如德國農民約為900歐元(約7099元人民幣、982美元)至1000歐元／月，英國每月有600英鎊；加拿大農民每月可領1200加元(約6010元人民幣、831美元)；網友諷刺：「太好了，每月多20元，可以吃一碗牛肉麵。」

獨立時評人蔡慎直言，「一個號稱世界經濟發展最迅速、外匯儲備最多而且還要和美國叫板的國家，給自己的國民增加20元，還要拿出來吹噓，還津津樂道，我覺得這其實這是打習近平臉的。」

據了解，中國於2009年9月頒布「國務院 關於開展新型農村社會養老保險試點的指導意見」，最開始每月基礎養老金為55元，繳費標準設為每年100元、200元、300元、400元、500元五個檔次。2024年時，基礎養老金從每月55元漲到123元，其中，從2009年到2023年每年上調5元，按此金額對比，今年兩會宣布的20元，確實算是一筆「大金額」了。

山東的吳先生表示，他的父母當時選擇了每年繳納300元，現在每個月可以拿180元左右。但一、兩百元肯定不夠生活，「我父母也沒指著這筆錢，他們都還在打工。」

中國農村老人生活一直很悲慘。根據武漢大學社會學系教師劉燕舞2014年發表的「農村老年人自殺的社會學研究」中的描述，許多中國農村老人沒有工作，沒有收入，有些還喪失了勞動力，再加上患病，被兒女嫌棄。自殺，成為許多人最後的出路。