人大閉幕 政治局常委獨缺趙樂際 罕見官宣病情 惹出事揣測

中國全國人大委員長趙樂際11日因「呼吸道感染」缺席人大會議閉幕式，引起關注。圖為3月8日，趙樂際現身向大會報告人大常委會工作。（中新社）

今年中國全國兩會 （政協、人大會議）11日畫下句點，不過中國全國人大委員長趙樂際11日因「呼吸道感染」缺席人大會議閉幕式，這是近20年來，中共 最高層政治局常委首次缺席這類重要場合，路透認為「極不尋常」，引發是否「出事」的揣測。

趙樂際現任中國全國人大委員長，在中央政治局常委排名中居於第三，僅次於中共總書記習近平 和國務院總理李強。據官方媒體報導，趙樂際是習近平的親信，曾擔任中共反腐監察部門負責人五年，出席了習近平安排的所有公開會議。

中國第14屆全國人大三次會議11日下午閉幕，會上通過關於政府工作報告、發展計畫、預算、兩高報告等七項決議，會議改由全國人大副委員長李鴻忠主持，習近平等政治局常委出席，獨缺趙樂際。

閉幕式前，媒體入場時發現，主席台第一排中央的名牌已改為李鴻忠，在李宣布趙樂際「呼吸道感染」訊息當下引起一陣驚呼；同時，本應現場轉播的央視新聞頻道，也沒有「直播」人民大會堂內畫面，而是留在攝影棚，用主播與來賓訪談、文字插播方式呈現人大閉幕式。

李鴻忠聲稱，這次會議充分發揚民主，嚴格依法辦事，明確了目標任務，傳遞了信心力量；又喊話稱，「團結就是力量」，呼籲更加緊密地團結在以「習近平同志為核心的黨中央」周圍，為以「中國式現代化」全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥。

此前，趙樂際在兩會期間還有露面。他在5日主持人大開幕式後，6日參加了全國政協致公黨、僑聯、對外友好界委員的聯組會，8日主持人大主席團第一次會議，但在10日的主席團第二次會議就缺席，也由李鴻忠代主持，加上11日缺席閉幕會，已連兩日缺席人大活動；港媒報導，港區人大代表團團長馬逢國稱，趙樂際的缺席應是從嚴謹角度避免出現傳播。

然而，趙樂際因病請假的聲明與北京當局對高級領導人健康狀況的慣例保密不同。綜合法廣、美國之音等媒體報導，北京當局幾乎從不透露高層領導人的健康狀況，也從不談論他們的年齡問題，而「因病缺席」往往是一個不吉利的說法，有可能意味著「出事」。

2022年，習近平的前任胡錦濤在上屆共產黨代表大會閉幕式上意外被兩名隨行人員護送出人民大會堂。官媒當時報導稱，他「身體不適」。路透分析，鑒於此類活動的精心策畫，趙樂際的缺席極不尋常。