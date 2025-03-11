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美國陷入經濟衰退？消費者支出是觀察重點

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兩會觀察／振消費、過緊日子、縮財政規模…都不易落實

香港特派員李春
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3月10日，全國政協十四屆三次會議在北京人民大會堂舉行閉幕會。 (中新社)
3月10日，全國政協十四屆三次會議在北京人民大會堂舉行閉幕會。 (中新社)

北京人大政協兩會已近曲終，兩會是中國式政治嘉年華，所以會上是看「怎麼說」，會後要看「怎麼幹」。會上會下關注點不少，目前成熱點的至少有「提振消費」怎麼提怎麼振、「過緊日子」怎麼過、「財政供養規模」怎麼縮等等。

因經濟下行和通縮威脅，「提振消費」是會前會後的熱點，中國總理李強的政府工作報告不僅繼續將「提振消費」列為今年頭等大事，正式說法是「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」，還有人細數李強的報告32次出現「消費」兩字，那會後消費如何提振就成一大關注點。

身為政協委員的經濟學家李稻葵，最新建議是在5月1日「黃金周」長假，用人民幣1兆元「國補」（國家補貼）來促消費。李稻葵的核心觀點是中國人並不是不願消費，而是由於收入水準較低，導致消費力不足。是以他已一連三年，主張發放消費補貼來刺激消費。今年當局將提振消費定為頭條任務，加上又有「國補」，不知能否落實。

促消費要對民眾大撒幣，「過緊日子」是衙門真省錢，同樣在李強報告中提出的要求，說「堅持政府過緊日子，嚴禁鋪張浪費，騰出更多資金用於發展所需、民生所盼」。財長藍佛安也說，堅決落實黨政機關堅持過緊日子要求，把錢花在刀刃上。於是各方關注，會後是否真把日子過得緊起來。

但「緊日子」不易過，特別是一級級地方政府，各有各的花錢買政績觀念，有的還特別愛上面子工程，藍佛安會上說「該花的花，該省的省」，是事涉政績觀，「大錢大方、小錢小氣」又關聯到財政倫理，有政協委員說「政府兜里緊一緊，百姓荷包才能鬆一鬆」，這些落到實處都不容易。

再一句李強報告中的話，是首度提出「嚴控財政供養人員規模」，這話外間不大在意，但建制內特別走心，因為波及的領域廣、範圍大，影響也不會小，是以建制內外都有議論，不知會後這事將如何推動。首先要看「財政供養人員」定義，就是吃財政飯或是吃公家飯的人。狹義主要指黨政機關人員，包括政府公務員、政黨幹部；廣義則包括事業單位人員。

現在不少人緊張，認為可能會有公務員、幹部和事業編制人員大裁員，甚至有人誇張如當年朱鎔基推動國企改革，引動大下崗潮。但以現在政策定位看，只提嚴控規模，言外之意是不再擴大，已超編的可能會縮一縮，不會去觸及這個最鐵的「鐵飯碗」領域。

李強 兩會

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