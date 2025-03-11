我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國陷入經濟衰退？消費者支出是觀察重點

川普力挺馬斯克：明天一早就去買一輛特斯拉

南韓股民掃貨中港股 2月交易額月增近2倍

記者賴錦宏／綜合報導
近期傳出南韓投資人「掃貨」大陸股票的消息，2月交易額月增近200%。（美聯社）
近期傳出南韓投資人「掃貨」大陸股票的消息，2月交易額月增近200%。（美聯社）

數據顯示，2月份，南韓投資者投資A股和港股的月度交易額達7.82億美元(約人56.7億人民幣)，按月增長近200%。另，2月17日至28日，南韓投資者淨買入規模排前十的海外股票中，中國股票就占了六檔，多為電動汽車、人工智慧、晶片等科技行業的龍頭企業。

據央視新聞消息，2月以來，南韓綜合股價指數的漲幅不到2%，愈來愈多的南韓投資者將目光轉向海外市場，其中，中國市場備受關注。

大韓證券存託結算院最新數據顯示，2月份，南韓投資者投資A股和港股的月度交易額達7.82億美元，按月增長近兩倍，不僅創2022年8月以來新高，且遠超同期南韓投資者對歐洲和日本股市的投資規模。

另，南韓最大證券公司最新數據也顯示，2月17日至28日，南韓投資者淨買入規模排前十的海外股票中，中國股票占據六檔，多為電動汽車、人工智慧、晶片等科技行業的龍頭企業。

分析認為，在近來全球經濟不確定性加劇的背景下，中國科技行業憑藉技術創新，不斷取得突破。同時，不少南韓投資者也看好中國兩會後的經濟刺激政策，以及對機器人、半導體、自動駕駛等科技行業的扶持力度。

2025年以來，隨著中國科技股表現強勁，在南韓交易所上市的中國指數ETF基金漲幅亮眼。據了解，截至2月底，南韓交易所上市的中國指數ETF基金共44檔，其中，漲幅最大的ETF基金近一個月收益率高達62.8%，與美國指數ETF不到10%的收益率形成鮮明對比，這也進一步吸引南韓投資者對中國概念的關注。

有專家分析，中國在高新技術領域的迅猛發展，大幅提振了南韓投資者對中國市場的投資信心，預計投資熱情還將持續。

南韓 人工智慧 兩會

上一則

恐遭國際法院控罪 菲前總統杜特蒂登港 「準備好被捕」

下一則

香港導演會頒獎 「城寨」最佳電影 「破•地獄」封帝后

延伸閱讀

尹錫悅彈劾案本周將宣判 韓警因應「最壞狀況」將關閉地鐵站和學校

尹錫悅彈劾案本周將宣判 韓警因應「最壞狀況」將關閉地鐵站和學校
北韓發射多枚不明彈道飛彈 可能意在警告美韓聯合軍演

北韓發射多枚不明彈道飛彈 可能意在警告美韓聯合軍演
南韓人「掃貨」中國股？2月交易額月增近200%

南韓人「掃貨」中國股？2月交易額月增近200%
中國限韓令鬆綁 奉俊昊新作「米奇17號」獲上映⋯票房曝光

中國限韓令鬆綁 奉俊昊新作「米奇17號」獲上映⋯票房曝光

熱門新聞

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50

超人氣

更多 >
這7件事「降級」 退休生活會更快樂

這7件事「降級」 退休生活會更快樂
防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定

防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定
「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場

「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場
沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配
美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了