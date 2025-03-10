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「甄子丹懟台媒」衝上熱搜 被提1個問題竟開罵：你這個人很壞

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中國全國政協十四屆三次會議10日上午閉幕後，身為全國政協委員的甄子丹也在個人微博發文稱：「收穫頗多，繼續充實自己，明年見！」（取材自甄子丹個人微博）
中國全國政協十四屆三次會議10日上午閉幕後，身為全國政協委員的甄子丹也在個人微博發文稱：「收穫頗多，繼續充實自己，明年見！」（取材自甄子丹個人微博）

香港藝人甄子丹在中國全國兩會被台灣媒體問及：「怎麼看台灣當局要對台灣藝人表態『中國台灣省』要開罰這件事」時直接開罵：「你這個人很壞，（怎麼）老問這些問題呢？統一肯定需要的嘛！」他並指，台媒提問的出發點「不正」。

「甄子丹懟台媒」的消息也很快就登上10日中國網路熱搜，中國網友幾乎一面倒力挺甄子丹。但也有網友表示，「他只是怕回答不好，直接讓媒體閉嘴」「都是為利益」。

甄子丹為中國第十四屆全國政協委員，今年兩會期間，甄子丹在接受中國日報網採訪時表示，自己對於香港電影新一代的期待，是希望他們「背靠祖國」，抓住發展的機遇。甄子丹說，「祖國的市場很大，新一代香港電影人應該自己多多回來感受和體驗。」

針對部分台灣藝人轉發中國央視「台灣必歸」等政治宣傳貼文，陸委會8日發布新聞稿譴責這些藝人「甘願成為中共對台統戰，消滅自己國家的棋子」，並指稱這些藝人為求個人在中國發展利益，多次唱和中共官方損害我國家主權，嚴重傷害台灣民眾情感。

陸委會甚至揚言，將檢視這些藝人的行為是否涉及和中共黨政軍合作而有違反兩岸條例第33條之1的情況。而賴政府對此事的強硬姿態，也讓相關話題持續延燒。

甄子丹 香港 中共

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