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35歲就業門檻、學歷歧視 成兩會熱詞 政委籲國家干涉

中國新聞組／北京10日電
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中國人社部長王曉萍表示，今年中國就業工業上，穩定和擴大就業任務繁重，今年將組織實施就業支持計畫，全面落實穩崗返還就業補貼增量政策，及時儲備和推出就業增量政策，並提高穩崗專項貸款額度等。（記者黃雅慧／攝影）
中國人社部長王曉萍表示，今年中國就業工業上，穩定和擴大就業任務繁重，今年將組織實施就業支持計畫，全面落實穩崗返還就業補貼增量政策，及時儲備和推出就業增量政策，並提高穩崗專項貸款額度等。（記者黃雅慧／攝影）

就業問題成為今年兩會關注焦點之一，「35歲就業門檻」、「學歷歧視」更是兩大關鍵詞。中國人力資源和社會保障部長（人社部長）王曉萍表示，在大環境嚴峻下，政府將組織實施就業支持計畫，全面落實穩崗返還就業補貼增量等政策，全力穩就業。政協委員、演員張凱麗直言，企業把35歲設為招聘門檻讓她非常氣憤，呼籲借助國家力量解決；網友紛紛點讚支持，直呼「說得太好了」。

綜合湖南日報等媒體報導，中國今年政府工作報告提出促充分就業、提高就業質量，堅決糾正各類就業歧視，相關議題也成為兩會焦點。人社部長王曉萍昨在全國兩會民生主題記者會表示，今年中國就業形勢可用兩句話概括，一是穩定和擴大就業任務繁重，二是就業形勢總體穩定。她並指出，今年將組織實施就業支持計畫，全面落實穩崗返還就業補貼增量政策，及時儲備和推出就業增量政策，並提高穩崗專項貸款額度等。

王曉萍表示，今年中國應屆畢業生及大學畢業生為1222萬人，還有大量農村轉移勞動力需要實現穩定就業，就業總量壓力不減，結構性矛盾更加突出。同時，外部環境更趨複雜延續，中國國內經濟回升向好的基礎還不穩固，可能都會對就業產生一定影響。

王曉萍指，今年將加大各類資金資源的統籌支持力度，全力穩定就業總量，推動廣大勞動者實現就業增收，去年中國穩崗專項貸款餘額人民幣3000多億元，今年將進一步提高貸款額度。

針對今年大學畢業生，王曉萍表示將推出新一輪支持政策，穩定招聘規模，擴大「三支一扶」、「西部計畫」等基層項目人員數量，實施百萬就業見習計畫，全面推廣求職訓練營等，全力穩就業、擴大就業。

然而目前職場上出現「35歲就業門檻」、「學歷歧視」等問題，政委張凱麗直言「35歲正是幹事的年紀」，不能理解為何會被企業拒於門外，認為一定要打破這個門檻，並呼籲要以國家力量干涉。

全國人大代表鄭功成也支持廢除35歲就業門檻，他建議主管部門清理帶有年齡歧視的政策性文件，制定專項行動方案，爭取在三到五年內樹立反就業年齡歧視的社會氛圍；修改相關法律，將反就業歧視納入其中，給予明確法律規制，以實現平等就業，創造一個沒有年齡歧視的就業市場。

全國政協委員袁亞湘則呼籲破除「第一學歷」歧視，強調要創新對人才的評價機制、選拔機制，「人是在不斷地變化，第一學歷更多是靜態的。預賽跑得不好，決賽說不定跑得更好。」

政協委員、演員張凱麗稱35歲正是幹事的年紀，不應該受到就業歧視。（取材自生命時報...
政協委員、演員張凱麗稱35歲正是幹事的年紀，不應該受到就業歧視。（取材自生命時報）

歧視 全國兩會 貸款

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