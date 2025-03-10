鎖定「川普紅人」 英媒揭中資祕密流入馬斯克旗下公司

中方被指祕密投資超過3000萬美元於馬斯克SpaceX等公司。(路透)

中國一些口袋深的投資人正利用一套能夠掩蓋身分的安排，默默地將資金投入美國總統川普 重要顧問馬斯克 所掌控的未上市公司，金額超過3000萬美元(約2.2億人民幣)。

英國金融時報報導，自從馬斯克成為川普身邊的紅人，並進行改造美國政府的工作後，中國一些資產經理人便以川普和馬斯克關係為誘因，向中國的「大腕」投資人籌資，並流入馬斯克旗下的xAI(專研人工智慧)、Neuralink(聚焦大腦晶片)及SpaceX (探索太空)等未上市公司。這些資金透過特別目的工具，能隱藏投資人的身分，避免惹惱美國當局及對中國資金憂心忡忡的美國企業。

利用特殊目的工具在金融界相當常見，而且不違法，卻令人擔憂這項投資可能產生不當的影響力與利益衝突。美國企業研究所高級研究員席索斯表示，中國資金流入馬斯克的商業王國，「將使他更重視自己在中國的聲譽與品牌印象」。

由於這種安排並不透明，很難評估有多少中資流入馬斯克旗下的未上市公司。但三位中國的資產經理人透露，過去兩年來，向中國投資人出售逾3000萬美元的SpaceX、xAI及Neuralink股票。SpaceX於2022年創立以來，已從全世界籌得100億美元資金。

與這些交易有關的人士表示，中國資金流入馬斯克的企業王國，主要是為了獲利，與科技轉移或影響美國公共政策的關係不大。這種投資結構也意味著中國投資者只能得到這些公司有限的財務與業績資訊。

儘管馬斯克與北京當局關係熱絡，但他旗下的公司很難從中國取得直接投資；北京的國安鷹派人士批評SpaceX與美國軍方關係密切。

最近某一個周三下午，數百位中國投資者參與香港荷馬金融公司代表主持的網路說明會；與會人士指出，每位投資人只要20萬美元就有機會投資SpaceX公司；荷馬並預測SpaceX的估值將在三年內將提高近兩倍，達到1.1兆美元，一部分是靠著美國政府與軍方的「全面性」支持，政府將持續向SpaceX下單採購。

特斯拉於2010年代末在上海設廠生產電動車後，中國富豪就開始投資他旗下的新創企業，這些早期投資已獲得報酬。荷馬去年10月在社群媒體指出，2018年6月對SpaceX投資的中國人士已獲得530%的報酬率，並於六年後獲利了結。一位投資人證實這項報酬率，也對未能投資更多而深表遺憾。

過去兩年來，荷馬金融公司先後推出三檔基金，對SpaceX投資，都在推出幾周內便達成募資目標。投資人也表示，「風險的確存在，因為我們不確定美中關係未來幾年將怎樣」，但仍阻止不了中國投資人的行動。