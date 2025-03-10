報復關稅即起生效 中對美農產品徵稅 被認為針對川普選民

中國政協常委、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫認為，美中貿易戰對中國出口衝擊有限。(中新社)

為報復美國對華加徵關稅 ，中國今日起對美國小麥、棉花等農產品徵收10%至15%的關稅，美中貿易戰 持續升溫。中國經濟學家林毅夫表示，中國出口到美國的是具有比較優勢的產品，即使美國增加關稅，依然抵擋不了經濟規律發揮作用。他並稱，「即使未來有一些不確定性，但各個國家總是要消費、投資的，我們的出口會繼續增長」。

綜合媒體報導，美國總統川普 自重返白宮，宣布了一系列關稅措施，其中又以中國為大宗。作為報復，北京從今日起對美國數種農產品徵收10%至15%的新關稅。其中雞肉、小麥和棉花將面臨較高關稅，大豆、高粱、豬肉、牛肉、水產品和蔬菜等關稅則較低。

專家們認為，中國的這一報復性關稅主要是針對川普的主力選民，同時保持足夠的溫和性，以使雙方貿易協議仍有可能達成。

法廣引述法新社報導，中美貿易關係緊張正值北京試圖穩定本國經濟的努力遇到困難的關口，一旦與美貿易戰加劇，無疑是雪上加霜。中國內需不振、房地產危機以及青年失業率居高不下，都是令北京頭痛的棘手問題。在貿易戰愈演愈烈的大背景下，去年曾創新高的中國出口業可能也將遭受重創。

但中國經濟學家林毅夫援引川普第一任期美中貿易戰迄今的數據表示，雖然美國2018年對中國發動貿易戰，但2024年中國對美出口相比2017年仍然增長22%。他指出，中國生產並出口到美國的產品是具有比較優勢的產品，「即使美國增加關稅，依然抵擋不了經濟規律發揮作用，對美貿易還是繼續增長」。

再看全球貿易，林毅夫表示，雖然總體增長乏力，但中國出口貿易保持增長，2024年相比2017年增長超過50%，他認為這再次體現了只要中國能生產價格有競爭力的優質產品，外部強加的關稅不會改變貿易是互利共贏的基本原則。