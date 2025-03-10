「5年5萬人」 習近平邀美青少年赴華成大外宣工具？

圖為去年訪華的美國中學生。(中新社)

為修復中美關係，中國國家主席習近平 2023年11月提出，5年內邀請5萬名美國青少年到中國交流。但據參與這類交流的美國學生反映，這些活動偏重宣傳，他們看到的是人為控制及被粉飾的景象，且曾被中國媒體反覆引導回答官方想要的答案。

中央社引述美國之音報導，2024年8月，美國杜克大學60多名學生與幾名哥倫比亞大學 及密西根大學學生一同前往昆山杜克大學，參加江蘇省政府外事辦與校方合辦的「美國高校大學生江蘇交流營」。這些美國學生活動期間費用全免，每人還能拿到2000美元(約1.4萬人民幣)支付往返機票。

報導指出，參加這個交流營的杜克大學學生，在啟程前並未聽說過習近平這項「5年5萬人」的倡議，也不知道自己參與的交流活動會是這項倡議的一部分。

杜克大學學生凱博(Kyle Abrahm)表示，許多團員是第一次去中國。啟程前，大家除了希望吃到正宗的中國菜外，也預想能看到中國民眾開放、興奮、充滿活力的一面。但當他看到行程表和其他相關資訊後便意識到，這項行程很明顯將更偏重宣傳。

凱博指出，團員們去的每個城市都有一些創新博物館，館內一塵不染，他們更是館內「除了導遊之外僅有的活人」，那時他便感覺到，這有點像是人為製造的和控制的，因為團員們沒有體驗到任何文化上的東西，得到的是「(北京)政府試圖向我們展示的東西」。

他說，在這次的交流營中，除了看到被粉飾的景象外，中方的講解員總是圍繞著中國的優勢、韌性、創新作為話題，他感覺，說的就像美中之間的競爭。

報導指出，許多團員表示，雖然事前知道會有媒體拍攝，但他們沒有想到，一下飛機就受到央視及江蘇地方媒體的「包圍」和「突襲」，這樣不停地被媒體包圍堵截，讓他們想逃離現場。更沒想到的是，中國媒體想方設法地讓美國學生說出誇讚中國的話。