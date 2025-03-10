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中伊俄「安全紐帶2025」軍演在即 鄰近中東運油要道

記者陳宥菘／綜合報導
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解放軍驅逐艦包頭艦將參與「安全紐帶2025」聯合演習。圖為2022年12月26日，包頭艦在中俄「海上聯合2022」軍演聯合防空課目演練中，實射防空導彈。(新華社)
解放軍驅逐艦包頭艦將參與「安全紐帶2025」聯合演習。圖為2022年12月26日，包頭艦在中俄「海上聯合2022」軍演聯合防空課目演練中，實射防空導彈。(新華社)

國際局勢多變之際，中國國防部9日宣布，3月上中旬，中國、伊朗、俄羅斯海軍將舉行「安全紐帶2025」聯合演習。該演習計畫於伊朗恰巴哈爾港附近區域組織實施，主要開展打擊海上目標、臨檢拿捕、損害管制、聯合搜救等科目演練。

中國國防部稱，這項聯合演練旨在深化各參演國家軍隊之間的軍事互信和務實合作。中方將派出第47批護航編隊驅逐艦包頭艦、綜合補給艦高郵湖艦參演。

此次演習地點位於阿曼灣附近海域。阿曼灣位處阿曼、阿拉伯聯合大公國和伊朗三國交界處，和波斯灣僅隔一道荷姆茲海峽，是中東石油出口至亞洲的重要通道。

「安全紐帶」海上聯合軍演是中國、伊朗、俄羅斯三國行之有年的年度軍事演習，三國首次展開聯合海上軍演是在2019年。

「安全紐帶2024」聯合演習是在去年3月11至15日，同樣是在伊朗恰巴哈爾附近海域進行。當時中國方面表示，演習主要任務是「對確保海上經濟活動安全進行演練」。

中國海軍當時指出，是次聯合演習主要圍繞對海射擊、武力營救被劫商船等科目展開演練。相較於三國在2019年、2022年、2023年舉行的聯合演習，去年三國第四次聯合演習科目聚焦於搜救與反海盜。去年三國海上聯合演習還邀請巴基斯坦、哈薩克、亞塞拜然、阿曼、印度和南非六國海軍相關人員以觀察員身分參加。

2019年中伊俄首次展開聯合海上軍演的消息是由伊朗率先對外發布，隨即引發國際社會關注。伊朗當時表示，軍演是對美國近期與其地區盟友沙烏地阿拉伯軍事演習的回應。外界多解讀為，伊朗有意藉此展示，自己有兩個可靠的夥伴。

北京則對聯合軍演相對低調，去年軍演期間，環球時報曾指，阿曼灣就在荷姆茲海峽入口處，全球每年約五分之一的石油運輸要從這裡通過。共同維護這條通道的安全，保持地區海洋和平穩定，既是三方一致的目標，也是全球共同利益所在。

中國近日將與伊朗、俄羅斯海軍，於阿曼灣附近海域舉行「安全紐帶2025」聯合演習。...
中國近日將與伊朗、俄羅斯海軍，於阿曼灣附近海域舉行「安全紐帶2025」聯合演習。紅點處為伊朗恰巴哈爾港。(取材自百度地圖)

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