我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

美11日召開公聽會 討論是否對中製傳統晶片加稅

中國新聞組／北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國貿易代表署將召開公聽會，討論是否對中國製傳統晶片加徵關稅。（路透資料照片）
美國貿易代表署將召開公聽會，討論是否對中國製傳統晶片加徵關稅。（路透資料照片）

美國貿易代表署（USTR）11日將對中國製造的所謂「傳統」（legacy）半導體舉行公聽會，以決定是否加徵關稅。這類較舊代晶片廣泛用於日常用品，從汽車、洗衣機和通訊設備。

中央社引述路透報導，美國這項貿易調查是在前總統拜登任內於去年12月展開，目的為了保護美國和其他半導體製造商免於受中國在國家主導下大力擴展晶片供應的傷害。美國已於今年1月1日起對從中國進口的半導體徵收50%關稅。

傳統晶片採用有10多年歷史的製程，通常比人工智慧（AI）裝置使用的晶片或複雜的微處理器簡單得多。

美國商務部去年12月指出，在所有使用到晶片的美國產品當中，三分之二含有中國製傳統晶片；且半數美國企業不知道他們所用的晶片來源，當中包括國防產業公司。

美國創新基金會（The Foundation for American Innovation）打算在這場公聽會上指稱，中國正在利用美國的自由市場制度和自由貿易導向政策「來壟斷市場、削弱美國企業及取得對關鍵供應鏈的影響力」。

美國創新基金會還將警告，若未能採取行動來因應中國對碳化矽晶圓的補貼與市場扭曲，將會面臨後果。

關稅 商務部

上一則

中國兩會／兩高報告 再提對台獨「嚴懲不貸」

下一則

港府增商用地彈性 擬加住宅元素

延伸閱讀

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬
想廢日光節約時間 川普也為難 決定權在國會非總統

想廢日光節約時間 川普也為難 決定權在國會非總統
歐美若誠實 俄烏本可永久和平

歐美若誠實 俄烏本可永久和平
TrendForce：美先進晶片產能2030年將占逾2成 台灣將縮水

TrendForce：美先進晶片產能2030年將占逾2成 台灣將縮水

熱門新聞

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
3月1日，星銳二年級隊球員段昂君（中）在比賽中投籃。（新華社）

中國CBA打輸大學生 球迷嗆：拿百萬年薪被沒工資的學生按地上磨

2025-03-02 21:30
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
現場大屏跳出的不雅照片。新娘說一張「明顯在酒店床上拍攝的、裸著上半身的側身照片」。（取材自光明網）

上海婚禮屏幕播不雅照30秒 600賓客竊竊私語：是新娘嗎？

2025-03-02 08:30

超人氣

更多 >
中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅
14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷

14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷
WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大
美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年
傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了