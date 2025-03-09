中動用反歧視調查 官媒：加是前車之鑑 別盲目討好美

從加拿大政府自去年10月對所有中國製造電動車徵收100%關稅、對進口自中國的鋼鐵和鋁產品課徵25%關稅以來，中方多次提出抗議。（路透）

中國昨宣布將對原產於加拿大 的菜籽油、油渣餅、豌豆等加徵100%關稅 。官媒昨指出，這次「重拳出擊」，是中國首次發起反歧視調查並採取反歧視措施，也是全球首次有國家採取反歧視措施。今後有任何國家妄圖藉對華加徵關稅等方式盲目討好美國，中國都將動用「反歧視調查」堅決回擊，讓其付出代價，「板子不打在自己身上不知道疼」，加拿大，就是前車之鑑。

中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」昨發表措辭強硬的評論指出，中國此次創全國首例採取反歧視措施有歷史意義。二戰結束後，高關稅引發了貿易自由化需求，美西方率先牽頭制定和實施反傾銷、反補貼等措施。現在，「反歧視」這一貿易調查工具由中國最先使用，是中國運用法律武器維護自身合法權益又一個新突破。

去年8月26日，美國剛對中國電動汽車徵收100%進口關稅後不久，加拿大宣布從10月起對中國電動汽車加徵100%進口關稅，並對中國鋼鐵和鋁產品加徵25%關稅。加拿大加稅對象只針對中國貨物，且整個過程沒有經過正規調查程序，說白了完全就是政治操弄，就是加拿大這種惡劣行徑及明顯的歧視性做法，中方對其發起了首例反歧視調查。

和加拿大毫無依據也不經過正規程序就直接採取嚴厲行動的做法相比，中方從發起調查到採取反制措施，每一個環節，都有充分的法律依據作為支撐。

中國政法大學國際經濟法研究所教授史曉麗表示，中國這項相應的反制措施是依據「中華人民共和國對外貿易法」，調查過程歷時半年，過程專業、嚴謹和審慎。此次調查一共分為幾個步驟開展。一是搜集客觀事實；二是全面分析及評估認定加拿大對華做法未經充分調查和合理論證；三是評估中國企業所受影。

文中指出，此次反制不僅是對企業權益的保護，更是對違反世貿組織規則行為的警示，說明了中國捍衛自身合法利益的能力和決心。

這在當下，格外地有意義。最近，美國開始對全球多個國家加徵關稅，有的國家指望通過對中國加徵關稅來換取美國對其關稅的減免。中國反歧視規定適用於對華歧視的所有國家和地區，如果有哪些國家試圖和美國進行利益交換，妄圖通過對華加徵關稅的方式來討好美國，來換取美國免除對自己國家的加徵關稅，那中方同樣也會動用這一反歧視工具進行堅決回擊。

對於這些國家而言，加拿大，就是前車之鑑，也是加拿大盲目追隨美國，咎由自取的結果。板子不打在自己身上不知道疼。加拿大執意要成為中國「第一個反歧視措施的以身試法者」，就需要為自己的行為付出代價。