全球首例 中認定加拿大明顯歧視 對3農產品祭100%關稅

加拿大菜籽油。（路透）

中國去年就加拿大 對中製電動車 以及鋼鋁課徵高關稅 進行全球首起反歧視調查，商務部8日公布結果，認定加拿大明顯歧視；中方同日宣布反制措施，20日起對加拿大的菜籽油、油渣餅、豌豆加徵100%關稅；水產品、豬肉加徵25%關稅。而加對中出口最大產品之一的油菜籽未在列，專家分析，可能為雙方談判預留空間。

加拿大政府去年10月1日起對所有中國製造電動車徵收100%關稅，去年10月22日起對進口自中國的鋼鐵和鋁產品課徵25%關稅，引發中國方面多次提出抗議。

根據中國汽車流通協會發布的數據，中國2024年新能源汽車累計出口201萬輛，但加拿大並不是中國出口電動車的主要國家，且2024年中國出口美加地區的純電動車數量明顯放緩。

數據顯示，中國對加拿大的電動車出口，從去年8月的8972輛直線下滑到12月的100輛，下降幅度99%。鋼、鋁企業都受到不同程度的衝擊。

中國國務院關稅稅則委員會辦公室表示，加方單邊加徵關稅的做法罔顧客觀事實和世界貿易組織規則，是典型的貿易保護主義做法，構成對中方的歧視性措施，嚴重侵害中方的合法權益，破壞中加經貿關係。中方敦促加方理性看待雙邊經貿合作，尊重客觀事實，遵守世界貿易組織規則，立即糾正錯誤做法。

據觀察者網引述路透、金融時報報導，中方這次加徵關稅的產品中，並不包括加國對華最大出口產品之一的油菜籽，農業諮詢公司匯易網（JCI）分析師Rosa Wang表示：「對加拿大油菜籽的調查仍在進行中，這次油菜籽沒有被列入關稅清單，也可能是為談判留下空間的一種姿態。」 圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

據了解，中國是世界最大的油菜籽進口國，加拿大的油菜籽有一半以上銷往中國，包括油和種子，去年加拿大向中國出口的油菜籽總額約35億美元。此外，中國還是加拿大的第二大貿易伙伴，僅次於美國。根據中國海關數據，去年加拿大向中國出口了價值約470億美元的商品。

分析人士指出，儘管此次油菜籽不在被徵關稅產品之列，但中方的關稅仍然起到了警示的作用。歐亞集團駐新加坡的一名中國事務主管認為：「中國現在採取行動，是在提醒加拿大，與美國貿易政策走得太近是要付出代價的。」