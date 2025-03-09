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全球首例 中認定加拿大明顯歧視 對3農產品祭100%關稅

記者陳湘瑾／綜合報導
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加拿大菜籽油。（路透）
加拿大菜籽油。（路透）

中國去年就加拿大對中製電動車以及鋼鋁課徵高關稅進行全球首起反歧視調查，商務部8日公布結果，認定加拿大明顯歧視；中方同日宣布反制措施，20日起對加拿大的菜籽油、油渣餅、豌豆加徵100%關稅；水產品、豬肉加徵25%關稅。而加對中出口最大產品之一的油菜籽未在列，專家分析，可能為雙方談判預留空間。

加拿大政府去年10月1日起對所有中國製造電動車徵收100%關稅，去年10月22日起對進口自中國的鋼鐵和鋁產品課徵25%關稅，引發中國方面多次提出抗議。

根據中國汽車流通協會發布的數據，中國2024年新能源汽車累計出口201萬輛，但加拿大並不是中國出口電動車的主要國家，且2024年中國出口美加地區的純電動車數量明顯放緩。

數據顯示，中國對加拿大的電動車出口，從去年8月的8972輛直線下滑到12月的100輛，下降幅度99%。鋼、鋁企業都受到不同程度的衝擊。

中國國務院關稅稅則委員會辦公室表示，加方單邊加徵關稅的做法罔顧客觀事實和世界貿易組織規則，是典型的貿易保護主義做法，構成對中方的歧視性措施，嚴重侵害中方的合法權益，破壞中加經貿關係。中方敦促加方理性看待雙邊經貿合作，尊重客觀事實，遵守世界貿易組織規則，立即糾正錯誤做法。

據觀察者網引述路透、金融時報報導，中方這次加徵關稅的產品中，並不包括加國對華最大出口產品之一的油菜籽，農業諮詢公司匯易網（JCI）分析師Rosa Wang表示：「對加拿大油菜籽的調查仍在進行中，這次油菜籽沒有被列入關稅清單，也可能是為談判留下空間的一種姿態。」

圖為加拿大的芥花籽田。(路透)
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

據了解，中國是世界最大的油菜籽進口國，加拿大的油菜籽有一半以上銷往中國，包括油和種子，去年加拿大向中國出口的油菜籽總額約35億美元。此外，中國還是加拿大的第二大貿易伙伴，僅次於美國。根據中國海關數據，去年加拿大向中國出口了價值約470億美元的商品。

分析人士指出，儘管此次油菜籽不在被徵關稅產品之列，但中方的關稅仍然起到了警示的作用。歐亞集團駐新加坡的一名中國事務主管認為：「中國現在採取行動，是在提醒加拿大，與美國貿易政策走得太近是要付出代價的。」

諮詢公司Trivium China的農業分析師伊文·佩恩（Even Pay）分析，「中方將以此為契機重塑（中加）兩國關係，就像和澳洲的關係那樣。」

中國對加拿大作出全球首例反歧視調查裁決，堅決捍衛國家利益。圖為觀眾在第三屆中國國...
中國對加拿大作出全球首例反歧視調查裁決，堅決捍衛國家利益。圖為觀眾在第三屆中國國際消費品博覽會加拿大展區參觀購物。 （中新社）

加拿大 關稅 電動車

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