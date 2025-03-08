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中國限韓令鬆綁 奉俊昊新作「米奇17號」獲上映⋯票房曝光

記者陳宥菘／即時報導
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南韓名導奉俊昊的新作「米奇17號」7日在中國正式上映，這是「南韓導演」執導的作品時隔多年獲批在中國上映，反映中國「限韓令」的鬆綁。（路透資料照片）
南韓名導奉俊昊的新作「米奇17號」7日在中國正式上映，這是「南韓導演」執導的作品時隔多年獲批在中國上映，反映中國「限韓令」的鬆綁。（路透資料照片）

南韓名導奉俊昊的新作「米奇17號」7日在中國正式上映，韓媒指出，該片雖是華納兄弟公司出品的好萊塢電影，但這也是「南韓導演」執導的作品時隔多年獲批在中國上映，引發各界對中方逐步鬆綁「限韓令」的期待。

中國政府2016年以南韓部署「薩德」（THAAD）反導系統為由採取一系列非正式的反制措施，包括全面限制南韓音樂、電視劇、電影等文創內容在中國流通等。

根據中國媒體報導，「米奇17號」已在本月2日在北京舉行試映會並在中國7座城市影院提前上線，7日在全國院線正式公映。根據貓眼專業版數據，該片截至9日上午，上映3天累計票房人民幣823萬元（約113.6萬美元）。

事實上，近年中國「限韓令」已漸有鬆綁，例如，去年4月「破墓」等5部南韓影片受邀在第十四屆北京國際電影節上展映，顯示雖南韓影片未能登陸中國院線，但有在電影節亮相。

今年2月，韓媒引述中國APEC峰會籌備組織官員的話報導稱，從下個月開始，中方將派遣民間文化代表團前往南韓，作為擴大文化交流的第一步，目標是最早5月全面恢復文化合作。南韓駐北京大使館一名官員表示，由於 「限韓令」並非官方明文規定，中國可能逐案批准南韓流行音樂演唱會和其他南韓文化表演，而不是正式宣布取消禁令。

南韓 大使館 好萊塢

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