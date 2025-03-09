全國兩會／10年治霾 環境部長秀2塊空氣濾膜「黑變白」

中國生態環境部長黃潤秋8日在部長通道上，準備兩塊濾模道具來示意北京這10年的PM2.5獲得極大改善。(記者黃雅慧／攝影)

中國在「雙碳」目標下，生態環境工作備受關注，中國生態環境部黃潤秋8日在人大二次全體會議後的部長通道上表示，中國全國PM2.5平均濃度去年降到了30微克/立方米以下，達到了29.3微克/立方米，這是除疫情 期間的2022年以外，PM2.5全國年均濃度首次降到30微克/立方米以下。大幅超過「十四五」規畫中的預期目標。

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此次為黃潤秋二度登上部長通道，這次他特地準備兩塊從北京市大氣環境監測儀上取下的濾模道具來凸顯工作成果：一塊是2015年的PM2.5，當年北京的PM2.5年均濃度是80.6微克/立方米，全年有46天是重度汙染天；另一塊是2024年的PM2.5，去年北京PM2.5年均濃度是30.5微克/立方米，全年PM2.5重汙染天僅一天。十年間，北京的PM2.5濃度降幅度達到62%。濾膜也從黑變白，北京天空也從「APEC 藍」、「閱兵藍」、「冬奧藍」，到如今「北京藍」漸成常態。

黃潤秋表示，中國在結構減排方面，近年可再生能源的新增裝機，連續兩年突破3億千瓦，去年更達到3.7億多千瓦，總裝機占到發電總裝機的56%，發電量占到總量的35%以上，新能源汽車在市場銷售的占比也超過40%。

黃潤秋進一步指出，生態環境部秉持四方面工作：一是持續推動生態環境分區管控；二是積極培育和發展綠色生產力，包括頒布中國首部產品碳足跡通用覈算國家標準、完成了一批排放標準的制修訂等;三是用市場的機制推動減汙降碳，通過碳市場建設促使國家電力碳排放強度累計下降了8.78%，為企業節約降碳成本約350億元。

值得注意的是，黃潤秋提到第四方面是守住高質量發展底線，對那些環保績效好、依法依規的企業我們做到「無事不擾」。但同時，堅決反對各類簡單粗放、「一刀切」式的環保治理，堅決反對各類脫離實際、層層加碼的環保整改，堅決反對各類弄虛作假、走過場的環保「形式主義」。