全國兩會／兩高工作報告：整治「遠洋捕撈」 保護民企

最高人民法院院長張軍、最高人民檢察院檢察長應勇，8日發表工作報告。圖為張軍（前排右二）與應勇握手。(中新社)

最高人民法院院長張軍、最高人民檢察院檢察長應勇8日在全國人大會議 發布工作報告，都強調要護國安維穩，護民企；要堅決維護國家安全，嚴懲顛覆分裂活動及打擊恐怖犯罪；依法平等保護民營、外資等企業自主經營權，開展違規異地執法（又稱「遠洋捕撈」）專項監督‌。近年「一殺多」極端暴力犯罪 案件明顯增長，除從嚴從重從快懲處，也要從源頭預防減少。

14屆全國人大三次會議第二次全體會議8日在北京舉行，據文匯報等媒體報導，張軍和應勇分別向大會作工作報告。

張軍在報告時，提到去年轟動全國的珠海汽車撞人案和江蘇無錫校園持刀殺人案，稱近年來「一殺多」案件的確有明顯增長，對此罪大惡極者，除從嚴從重從快懲處，也要深入分析案件背後原因，從源頭預防和減少極端暴力犯罪。報告還提及河北初中生殺害同學埋屍案，強調寬嚴相濟、懲教結合，並提到「人販子」余華英案，強調嚴懲侵害未成年人犯罪。

最高法工作報告並指出，2024年審結故意殺人等嚴重暴力犯罪案件4.9萬件5.8萬人，件數同比下降5.8%，較10年前下降28.7%，顯示社會安全穩定的形勢總體是好的。張軍並指對國有、民營等各類所有制經濟，做到合法權益依法平等保護、違法犯罪一律依法懲治，2024年審結非國家工作人員受賄、職務侵占犯罪案件8474件1萬873人，同比增長25%。

張軍在報告中展望2025年工作任務，首要是深入開展反滲透、反間諜 、反分裂、反恐怖、反邪教鬥爭；推進掃黑除惡常態化等，其次要嚴厲打擊非法金融活動，強化反壟斷和反不正當競爭司法等。

最高檢察院今年首要工作同樣是維護國家安全和社會穩定‌。包括嚴懲危害國家安全犯罪、嚴重暴力犯罪，從重從快懲治極端惡性犯罪‌。同時，要協同構建社會治安整體防控體系；依法維護國防安全和軍事利益‌。

應勇談到檢察機關著力營造法治化營商環境表示，去年依法懲治民營企業關鍵崗位工作人員腐敗犯罪，起訴3298人。去年運用法治力量穩預期、強信心、促發展，起訴破壞社會主義市場經濟秩序犯罪13.7萬人，同比上升13%。

近年受關注的違規異地趨利性執法問題，張軍表示，法院嚴防以刑事手段干預經濟糾紛，去年依法再審糾正涉產權冤錯案件46件72人，改判13人無罪。應勇也提到，去年依法再審糾正涉產權冤錯案件46件。

對兩高報告，美國之音引述維權人士說，兩院提出的部分數據恰好反映中國法治環境日益惡化的趨勢；對兩高稱「楓橋經驗」達成信訪率年降近兩成的績效，事實上是北京持續加大維穩力度，靠打壓上訪群眾來化解地方矛盾。