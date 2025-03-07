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飛行汽車要來了 何小鵬：「陸地航母」計劃2026年量產

記者黃雅慧／北京即時報導
中國全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬8日在十四屆全國人大三次會議第二場「代表通道」集中採訪活動上說，小鵬汽車計劃2026年將分體式飛行汽車「陸地航母」首次量產。(記者黃雅慧／攝影)
中國全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬8日在十四屆全國人大三次會議第二場「代表通道」集中採訪活動上說，小鵬汽車計劃2026年將分體式飛行汽車「陸地航母」首次量產。(記者黃雅慧／攝影)

中國全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬8日在十四屆全國人大三次會議第二場「代表通道」集中採訪活動上說，隨著政策推動，汽車產業鏈正向低空經濟飛速前行。小鵬汽車計劃2026年將分體式飛行汽車「陸地航母」首次量產，成為全球首個量產交付飛行汽車的公司。「我們還將汽車操控與AI結合，開發基於飛行器的操控體系。」

在全新AI時代，何小鵬表示有兩個變革的到來：一是AI會推動自動駕駛，甚至無人駕駛的加速的到來；二是汽車產業正在和機器人開始進行融合。

何小鵬稱，2024年小鵬率先量產並交付端到端的自動駕駛，並且打通從停車位到公司停車位的全部的流程。2025年正探索加速落地L3級別的自動駕駛，相信「今年會全方位的超越我們全球的友商」，並且在2026年期望探索在停車場L4級別的無人駕駛，包括了無人泊車和無人取車。

關於第二點，何小鵬表示關於具身智能機器人，他很開心看到政府工作報告首次在未來產業里提到具身智能，他說小鵬汽車過去做了5年關於人形機器人的研發，將人形機器人分為L1到L5級別，目前在L2初期，要想把人形機器人真正好的商業化，一定要能夠實現L3能力，也就是把手腳、嘴、眼、大腦能夠全向融合。他相信基於小鵬在L3級別自動駕駛跟世界模型的基礎上，期待在明年能夠2026年能夠量產面向工業的L3級別的人型機器人。

何小鵬指出，小鵬汽車願景就是未來出行的探索，期望在城市內做到無人駕駛汽車，期望在城市間做到低空飛行汽車，他希望在最後一公里在工廠、在社區做到機器人，相信將這些好的高科技產品能夠早一天走向全球，帶給更多全球消費者。

人形機器人 AI

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