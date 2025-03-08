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南海局勢穩了？王毅：「南海行為準則」已完成三讀

記者廖士鋒／綜合報導
中共外長王毅7日透露，南海行為準則案文已完成三讀。圖為2016年解放軍空軍轟6K在黃岩島等島礁附近空域巡航。（新華社）
中共外長王毅7日透露，南海行為準則案文已完成三讀。圖為2016年解放軍空軍轟6K在黃岩島等島礁附近空域巡航。（新華社）

中國外長王毅7日上午在記者會上透露，中國與東協國家的「南海行為準則」已完成案文三讀，中國對達成「準則」的前景充滿信心，且「已實現同南海當事國涉海機制性對話的全覆蓋」。

他指出，過去一年，在中國與東協國家共同努力下，南海局勢保持著和平穩定，「仍然是全球航行飛越最安全，也是最繁忙的海域」。中國與印尼就海上共同開發簽署了政府間共識文件。中國與馬來西亞啟動了海上問題雙邊對話，中國「已實現同南海當事國涉海機制性對話的全覆蓋」。

王毅表示，實現南海的睦鄰友好、長治久安，靠信任，也要有「規矩」，關鍵是要落實好「南海各方行為宣言」、制定好「南海行為準則」。

針對中國與菲律賓的南海爭端，王毅提到，中國將繼續依法維護自身的領土主權和海洋權益，在管控仁愛礁、黃岩島時也會根據實際需要體現人道主義精神，但「侵權挑釁必將自食其果，甘當棋子最終只會被拋棄」。

他還引述某個國際論壇某位官員的說法，以「皮影戲」形容菲律賓與中國的摩擦，強調「菲方每次海上行動，編寫劇本的是域外勢力，承包直播的是西方媒體，而戲碼千篇一律，就是處心積慮抹黑中國。人們已經沒有興趣再看這出不斷重複的鬧劇了」。

王毅 印尼

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