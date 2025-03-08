打擊跨國犯罪 王毅：臨邊界緬北電詐園區已全部清除

14屆全國人大三次會議7日在北京梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。（中新社）

全國人大三次會議7日舉行記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅 被問到網賭電詐等跨國犯罪活動問題，表示靠近邊境 的緬北電詐園區已全部清除，中國、泰國、緬甸 、寮國正在合力對泰緬邊境地區的電詐進行集中打擊。

觀察者網報導，會中有記者提問，去年中國從國外平安撤回1萬多名同胞，隨著愈來愈多中國國民眾走出國門，外交部將如何更好地保護海外中國公民合法權益？

王毅表示，網賭電詐是老百姓憂慮的大事，也是我們抓住不放的要事。一段時間以來，在中國和周邊國家領導人共同關心下，執法和外交部門通力協作，有效開展跨國合作，全力解救受困中國公民。靠近邊境的緬北電詐園區已全部清除，中國、泰國、緬甸、寮國四個國家正在合力對泰緬邊境地區的電詐進行集中打擊。我們的任務就是，斬斷伸向人民的黑手，切除網路電詐這顆毒瘤。

王毅指出，2024年從黎巴嫩、海地等高風險地區平安撤回1萬多名中國公民，處理領保案件5萬多起，接聽12308領保熱線50多萬通，發布海外安全提醒5000多條。

王毅說，2025年將圍繞「三個一」建設海外平安中國體系：一是打造一個海外安保國際合作平台，深化同各國特別是共建「一帶一路」國家、瀾湄國家的安保合作，延伸互幫互助「朋友圈」。二是用好一條海外領保求助專線，提供全天候、零時差諮詢及協助。第三是完善一套風險預警、緊急應變機制，為海外同胞提供更有效率的領事保護，也為老百姓吃下「定心丸」。