「風從南方起」王毅記者會提22次 「全球南方」成關鍵詞

中共中央政治局委員、中國外交部長王毅7日就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問，全球南方被多次提及。（記者陳政錄／攝影）

中國全國人大三次會議記者會7日上午由中國外長王毅 出席，整場記者會他多次提到「全球南方」，包含「風從南方起，潮自南方來」、世界穩下來、好起來，「全球南方是關鍵」。針對聯合國 議題，王毅則再次重申，「中國」是二戰後國際秩序的締造者和受益者，當然也是這一秩序的維護者和建設者。「我們無意另起爐灶，也不支持任何國家推倒重來」。

本場記者會的主題是「中國外交政策和對外關係」，王毅全場提及「全球南方」的次數，高達22次，是去年外長記者會（11次）的兩倍，可謂是中國外交當前的重要關鍵字之一。

王毅並深度解釋全球南方相關議題，指出當今世界風起雲湧，「風從南方起，潮自南方來，全球南方卓然壯大是這個時代最鮮明的標誌」。如今的全球南方，經濟總量全球占比超過了40%，對世界經濟增長的貢獻率達到了80%，已經成為維護國際和平、帶動世界發展、完善全球治理的關鍵力量。

王毅強調，世界百年大變局下，東西南北關係出現此消彼長的歷史性變化。展望未來，要讓世界穩下來、好起來，「全球南方是關鍵」。

他表示，金磚正在成為全球南方合作的「主心骨」，增長的「發動機」，要把「大金磚」更加做大做強，讓全球南方的前進動力更加強勁充沛。而除中國主辦上合峰會外，巴西 、南非今年還將分別主辦金磚和20國集團峰會。「我們要在國際上發出一致聲音，維護共同利益，不斷提升在全球治理中的代表性和話語權」。

王毅表示，中國是二戰後國際秩序的締造者和受益者，當然也是這一秩序的維護者和建設者。「我們無意另起爐灶，也不支持任何國家推倒重來」。作為安理會常任理事國，中國將做全球南方的正義代言。

而針對中印關係，王毅特別表示，中印關係過去一年邁出向好步伐。「做相互成就的夥伴、實現『龍象共舞』是雙方唯一正確的選擇」。